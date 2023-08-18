الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

أول رد من الزمالك على العرض الجديد لـ زيزو من الشباب السعودي

زيزو لاعب الزمالك،
زيزو لاعب الزمالك، فيتو

زيزو، كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل جديدة في عرض الشباب السعودي لضم لاعب الفريق أحمد سيد زيزو.

 

عرض الشباب السعودي

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة "العربية": "الشباب لم يقدم عرضًا بشكل رسمي، كل ما تم تقديمه هو إبداء رغبة واهتمام باللاعب، لا أستطيع مناقشة شيء لم أتلق فيه شيئًا ملموسًا، لم نتلق شيئًا لكي أقول ما نطلبه، عندما يكون هناك عرض جدي ورسمي".

وشدد: "نادي الزمالك بصفة عامة متمسك بـ أحمد سيد زيزو لأننا نبني فريقًا ينافس على البطولات لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة".

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وأتم أحمد مرتضى: "كل ما يقال شائعات ولم يطرح الأمر على المجلس، لأننا لم نتلق عرضًا ماديًّا لـ أحمد سيد زيزو، هذا خطاب يقال فيه إننا مهتمون بـ زيزو ورددنا بأننا غير مهتمين ببيع اللاعب، عندما يكون هناك مستجدات نقدر أن نرد".

 

وأكد صحفي سعودي أن نادي الشباب السعودي عرض مبلغًا ماليًّا كبيرًا على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كراتب سنوي له من أجل إقناعه بالانتقال إلى نادي الشباب في الموسم المقبل.

وقال عبد الأعلى سكير الصحفي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : " الشباب السعودي اقترب من ضم زيزو في الموسم المقبل وعرض على لاعب الزمالك مبلغ 4 ملايين دولار راتب سنوي في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي بالاتفاق مع إدارة نادي الزمالك في الأيام القادمة".

وأضاف: "الشباب السعودي يرغب في إتمام الصفقة في الساعات القادمة وموافقة نادي الزمالك على العرض المالي الذي وصل إلى 8 ملايين دولار".

 

وكشفت تقارير سعودية أن نادي الشباب السعودي وضع بديلًا للصفقة المنتظرة أحمد سيد زيزو في حالة عدم موافقة الزمالك على بيع اللاعب.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" السعودية فإن إدارة الشباب تسعى لضم بيرسي تاو جناح الأهلي في حالة عدم موافقة الزمالك على بيع أحمد سيد زيزو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرتضى منصور أصدر بيانًا يفيد برفض الزمالك بيع اللاعب مما جعل الأنظار تتجه إلى بيرسي تاو خاصة بعد تألقه العام الماضي مع الأهلي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية موسم 2023- 2024.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

مرتضى منصور يعلن رفض الزمالك بيع زيزو

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو  وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “تفاجأنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي.  يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.


واختتم: “أخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه  يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلًا أنتم زملكاوية ولكن أشك”.

الشباب السعودي يغري زيزو براتب سنوي 4 ملايين دولار

الظهور الأول لـ زيزو بعد عرض الشباب السعودي (فيديو)

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