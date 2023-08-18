توقعات تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية
تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة، المصروفات الدراسية ونظام الدراسة
تنسيق كلية تجارة 2023 علمي رياضة، تعتبر كلية التجارة من الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، ويرغب العديد من الطلاب الالتحاق بها وكتابتها كرغبة أولى ضمن رغبات تنسيق المرحلة الثانية، حيث إنه من المميز في كلية التجارة هو إتاحتها لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية على حد سواء ولكن بدرجات تنسيق مختلفة لكلا الشعبتين، لذلك تعتبر من الكليات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الطلبة.
تنسيق كلية تجارة 2022 علمي رياضة
تجارة المنصورة 317 درجة
تجارة الزقازيق 314 درجة
تجارة العريش 311 درجة
تجارة كفر الشيخ 310 درجات
تجارة دمياط 308 درجات
تجارة طنطا 303 درجات
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303 درجات
تجارة بور سعيد 301 درجة
تجارة الإسكندرية 299 درجة
تجارة بنها 299 درجة
تجارة دمنهور 299 درجة
تجارة المنوفية بشبين الكوم 297 درجة
تجارة سوهاج 297 درجة
تنسيق كلية تجارة القاهرة 299 درجة
تجارة وإدارة أعمال حلوان 297 درجة
تجارة جنوب الوادي 296 درجة
تجارة عين شمس 296 درجة
تجارة انتساب موجه المنصورة 295 درجة
تجارة بني سويف 295 درجة
تجارة السويس 294 درجة
تجارة أسوان 293 درجة
تجارة أسيوط 293 درجة
تجارة مدينة السادات 292 درجة
مصاريف كلية التجارة
وتبلغ مصاريف كلية التجارة 2023، كما يلي:
- مصاريف الانتظام 347 جنيهًا.
- مصاريف الانتساب 850 جنيهًا.
ويمكن للطالب التحويل من الانتساب إلى الانتظام في الكلية بشرط حصوله على تقدير عام جيد على الأقل.
أقسام وبرامج كلية التجارة
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة، أربعة أعوام دراسية، تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة، ويكون التخصص في الفرقة الثالثة، حيث توجد شعبة «المحاسبة، وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد، وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين»، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال إلى شعبيتين «المحاسبة وإدارة الأعمال»، وتستمر كل من شعبة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي والتأمين، وعليه فإن مكونات البرامج الخمسة للكلية تشترك معًا في الفرقة الأولي والثانية، بالإضافة إلى أن الكلية تضم برنامج التمويل والاقتصاد وهذا البرنامج يؤهل الخريج للعمل في البنوك والمؤسسات المالية، ويعادل الدراسة بالجامعات الأجنبية.
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