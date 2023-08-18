تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة، المصروفات الدراسية ونظام الدراسة

توقعات تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية

تنسيق كلية تجارة 2023 علمي رياضة، تعتبر كلية التجارة من الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، ويرغب العديد من الطلاب الالتحاق بها وكتابتها كرغبة أولى ضمن رغبات تنسيق المرحلة الثانية، حيث إنه من المميز في كلية التجارة هو إتاحتها لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية على حد سواء ولكن بدرجات تنسيق مختلفة لكلا الشعبتين، لذلك تعتبر من الكليات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الطلبة.

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تنسيق كلية تجارة 2022 علمي رياضة

تجارة المنصورة 317 درجة

تجارة الزقازيق 314 درجة

تجارة العريش 311 درجة

تجارة كفر الشيخ 310 درجات

تجارة دمياط 308 درجات

تجارة طنطا 303 درجات

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303 درجات

تجارة بور سعيد 301 درجة

تجارة الإسكندرية 299 درجة

تجارة بنها 299 درجة

تجارة دمنهور 299 درجة

تجارة المنوفية بشبين الكوم 297 درجة

تجارة سوهاج 297 درجة

تنسيق كلية تجارة القاهرة 299 درجة

تجارة وإدارة أعمال حلوان 297 درجة

تجارة جنوب الوادي 296 درجة

تجارة عين شمس 296 درجة

تجارة انتساب موجه المنصورة 295 درجة

تجارة بني سويف 295 درجة

تجارة السويس 294 درجة

تجارة أسوان 293 درجة

تجارة أسيوط 293 درجة

تجارة مدينة السادات 292 درجة



مصاريف كلية التجارة

وتبلغ مصاريف كلية التجارة 2023، كما يلي:

- مصاريف الانتظام 347 جنيهًا.

- مصاريف الانتساب 850 جنيهًا.

ويمكن للطالب التحويل من الانتساب إلى الانتظام في الكلية بشرط حصوله على تقدير عام جيد على الأقل.

أقسام وبرامج كلية التجارة

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة، أربعة أعوام دراسية، تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة، ويكون التخصص في الفرقة الثالثة، حيث توجد شعبة «المحاسبة، وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد، وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين»، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال إلى شعبيتين «المحاسبة وإدارة الأعمال»، وتستمر كل من شعبة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي والتأمين، وعليه فإن مكونات البرامج الخمسة للكلية تشترك معًا في الفرقة الأولي والثانية، بالإضافة إلى أن الكلية تضم برنامج التمويل والاقتصاد وهذا البرنامج يؤهل الخريج للعمل في البنوك والمؤسسات المالية، ويعادل الدراسة بالجامعات الأجنبية.

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