الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

توقعات تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية

تنسيق كلية التجارة 2023 علمي رياضة، المصروفات الدراسية ونظام الدراسة

تنسيق كلية التجارة
تنسيق كلية التجارة 2023، فيتو

تنسيق كلية تجارة 2023 علمي رياضة، تعتبر كلية التجارة من الكليات المتوفرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، ويرغب العديد من الطلاب الالتحاق بها وكتابتها كرغبة أولى ضمن رغبات تنسيق المرحلة الثانية، حيث إنه من المميز في كلية التجارة هو إتاحتها لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية على حد سواء ولكن بدرجات تنسيق مختلفة لكلا الشعبتين، لذلك تعتبر من الكليات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الطلبة.

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تنسيق كلية تجارة 2022 علمي رياضة 

تجارة المنصورة 317 درجة
تجارة الزقازيق 314 درجة
تجارة العريش 311 درجة
تجارة كفر الشيخ 310 درجات
تجارة دمياط 308 درجات
تجارة طنطا 303 درجات
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303 درجات
تجارة بور سعيد 301 درجة
تجارة الإسكندرية 299 درجة
تجارة بنها 299 درجة
تجارة دمنهور 299 درجة
تجارة المنوفية بشبين الكوم 297 درجة
تجارة سوهاج 297 درجة
تنسيق كلية تجارة القاهرة 299 درجة
تجارة وإدارة أعمال حلوان 297 درجة
تجارة جنوب الوادي 296 درجة
تجارة عين شمس 296 درجة
تجارة انتساب موجه المنصورة 295 درجة
تجارة بني سويف 295 درجة
تجارة السويس 294 درجة
تجارة أسوان 293 درجة
تجارة أسيوط 293 درجة
تجارة مدينة السادات 292 درجة
 

مصاريف كلية التجارة 

وتبلغ مصاريف كلية التجارة 2023، كما يلي:

- مصاريف الانتظام 347 جنيهًا.

- مصاريف الانتساب 850 جنيهًا.

ويمكن للطالب التحويل من الانتساب إلى الانتظام في الكلية بشرط حصوله على تقدير عام جيد على الأقل.

 

أقسام وبرامج كلية التجارة 

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة، أربعة أعوام دراسية، تتضمن ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة، ويكون التخصص في الفرقة الثالثة، حيث توجد شعبة «المحاسبة، وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد، وشعبة الإحصاء التطبيقي والتأمين»، وفي الفرقة الرابعة تنقسم شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال إلى شعبيتين «المحاسبة وإدارة الأعمال»، وتستمر كل من شعبة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي والتأمين، وعليه فإن مكونات البرامج الخمسة للكلية تشترك معًا في الفرقة الأولي والثانية، بالإضافة إلى أن الكلية تضم برنامج التمويل والاقتصاد وهذا البرنامج يؤهل الخريج للعمل في البنوك والمؤسسات المالية، ويعادل الدراسة بالجامعات الأجنبية.

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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