الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

الشباب السعودي يغري زيزو براتب سنوي 4 ملايين دولار

أحمد سيد زيزو، فيتو
أحمد سيد زيزو، فيتو

زيزو، أكد صحفي سعودي أن نادي الشباب السعودي عرض مبلغًا ماليًّا كبيرًا على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كراتب سنوي له من أجل إقناعه بالانتقال إلى نادي الشباب في الموسم المقبل.

وقال عبد الأعلى سكير الصحفي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : " الشباب السعودي اقترب من ضم زيزو في الموسم المقبل وعرض على لاعب الزمالك مبلغ 4 ملايين دولار راتب سنوي في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي بالاتفاق مع إدارة نادي الزمالك في الأيام القادمة".

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وأضاف: "الشباب السعودي يرغب في إتمام الصفقة في الساعات القادمة وموافقة نادي الزمالك على العرض المالي الذي وصل إلى 8 ملايين دولار".

وكشفت تقارير سعودية أن نادي الشباب السعودي وضع بديلًا للصفقة المنتظرة أحمد سيد زيزو في حال عدم موافقة الزمالك على بيع اللاعب.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" السعودية فإن إدارة الشباب تسعى لضم بيرسي تاو جناح الأهلي في حالة عدم موافقة الزمالك على بيع أحمد سيد زيزو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرتضى منصور أصدر بيانًا يفيد برفض الزمالك بيع اللاعب مما جعل الأنظار تتجه إلى بيرسي تاو خاصة بعد تألقه العام الماضي مع الأهلي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية موسم 2023- 2024.

 

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

مرتضى منصور يعلن رفض الزمالك بيع زيزو

وكان مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - كشف كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو  وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى لو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسى أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “تفاجأنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي.  يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان”.


واختتم: “أخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه  يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلًا أنتم زملكاوية ولكن أشك”.

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