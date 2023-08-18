الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

طائرات إف-16 المقاتلة،
طائرات إف-16 المقاتلة، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

 

مقاتلات إف-16 أمريكية

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

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وطلبت كل من الدنمارك وهولندا تلك التأكيدات في الآونة الأخيرة.

وموافقة الولايات المتحدة لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز إف-16 هذا الشهر في الدنمارك.

وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في يوليو، إن بلاده تأمل في رؤية "نتائج" التدريب في مطلع 2024.

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان بحلف شمال الأطلسي الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم، وصيانة الطائرات، وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.

 

تحذير روسي

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو باختلاق أخطار اشتباك مسلح مباشر مع روسيا وهذا ينطوي على عواقب كارثية.

 

تهديد نووي

واعتبر لافروف في مقابلة مع موقع "لينتا" الروسي، ظهور طائرات مقاتلة "إف-16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف تهديد نووي لروسيا.

حول احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية قال “لافروف”: "لقد تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن هذا الموضوع، وأعتقد أنه قد استنفد نفسه، إذا لم تتخذ الدول الغربية إجراءات تجبرنا مرارًا وتكرارًا على التشديد على المخاطر ذات الطابع الإستراتيجي التي تنشأ عن السياسة العدوانية المناهضة لروسيا".

 

شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية

وأوضح أن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية محددة بوضوح في العقيدة العسكرية، مضيفًا: "في الوقت نفسه، أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن الولايات المتحدة وتابعيها من حلف الناتو يخلقون مخاطر اشتباك مسلح مباشر مع روسيا وهذا ينطوي على عواقب كارثية".


وتابع: "مثال واحد فقط على تطور خطير للغاية هو الخطط الأمريكية لتسليم طائرات مقاتلة من طراز 'إف-16' إلى نظام كييف. لقد أبلغنا القوى النووية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن روسيا لا يمكنها تجاهل قدرة هذه الطائرات على حمل أسلحة نووية".

واختتم لافروف بالقول: "لا يمكن أن تكون هناك أي ضمانات تساعدنا في هذا الأمر".

 

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الولايات المتحدة طائرات إف-16 المقاتلة الدنمارك وهولندا أوكرانيا روسيا الطيارين الأوكرانيين وزير الدفاع الدنماركي

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