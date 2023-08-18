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رياضة

ميسي يصدم باريس سان جيرمان ويفاجئ برشلونة باعتراف بعد فوات الأوان

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كأس الدوريات، تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، قبل مواجهة ناشفيل في نهائي كأس الدوريات بأمريكا. 

 

كواليس انتقال ميسي لنادي إنتر ميامي

وقال ميسي في تصريحات صحفية عن انتقاله إلى إنتر ميامي: "مر قراري بالعديد من الأشياء، فكرت في الأمر مع زوجتي، وكان أطفالي أيضًا جزءًا من القرار، لقد جئت للتو لألعب وأستمتع بكرة القدم، وهو ما أحببته طوال حياتي، اخترت هذا المكان لذلك، قبل كل شيء، وأنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه".

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وشدد: "كان الاستقبال من الناس مذهلًا منذ اليوم الأول وليس فقط في ميامي ولكن في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنه في دالاس كان هناك أيضًا استقبال رائع لي لذلك أنا سعيد جدًّا".

 

الكرة الذهبية

وعن الكرة الذهبية، أكد ميسي: "لقد قلت ذلك عدة مرات، الكرة الذهبية مهمة جدًّا نظرًا للاعتراف بها على المستوى الفردي، لكنني لم أعطها أهمية قط، لأن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي كان دائمًا الفوز بالبطولات مع الفريق".

وواصل: "كنت محظوظًا لأنني حققت كل شيء في مسيرتي، وبعد كأس العالم أفكر كثيرًا في تلك البطولة، كانت أكبر جائزة حصلت عليها، كنت محظوظًا بتحقيق كل أهدافي في مسيرتي والآن لدي أهداف جديدة مع هذا النادي".

كأس الدوريات 

وعن بطولة كأس الدوريات، أكد ميسي: "كنا نعلم أن هذه المنافسة كانت تبدأ من الصفر لأنه يوجد لاعبون جدد ومدرب جديد قد وصلوا وقد تكيفنا جيدًا منذ اللحظة الأولى بفضل مساعدة جميع زملائنا الذين كانوا هنا بالفعل".

 

وأردف ميسي: "كانت هذه فرصة لتغيير الأشياء وعرفنا أنها كانت فرصة جيدة لتغيير ذلك ووضع أهداف صعبة لأنفسنا كنا مستعدين للمنافسة من أجلها، كان علينا أن ننافس الفرق المكسيكية التي تتمتع بمستوى جيد للغاية، الدوري المكسيكي تنافسي للغاية".

وعن إمكانية الفوز ببطولة كأس الدوريات فأكد: "سيكون أمر لا يصدق بالنسبة لي ولكل المشجعين، بالنسبة للنادي نفسه الذي يراهن على الاستمرار في النمو والحصول على تغيير كبير ليكون فريقًا مرجعيا".

وواصل: "الفوز بالألقاب يساعد كثيرًا وسيكون مثيرًا للإعجاب، الحقيقة هي أنه من الرائع أن يأتي شعب الإنتر في كل مباراة لمرافقتنا، كان الملعب ممتلئًا دائمًا، إنه نادٍ شاب للغاية وأن تكون قادرًا على الحصول على لقبنا الأول سيكون أمر رائع لكل شيء".


برشلونة

وعن الانتقال إلى باريس سان جيرمان من برشلونة: "لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة والانتقال إلى باريس، وقد حدث ذلك بين يوم وليلة، استغرقت بعض الوقت للتعود بسرعة على مكان مختلف تماما في كل من المدينة وفي الرياضة وكانت صعبة".

وأختتم: "لكن هذا هو عكس ما يحدث لي هنا، بعد أن مررنا بعامين صعبين، مررنا بأوقات عصيبة، اليوم نحن في مكان نشعر فيه بالسعادة، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا على أساس يومي مع زوجتي وأولادي بسبب طريقة العيش وقضاء الوقت".

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