أحدهما كلامه غير مفهوم والآخر ظهر مع زوجته، تسريح ضابطين عراقيين احتفالا بالترقية على فيسبوك (فيديو)

ضابطان عراقيان، تسبب احتفال غير مفهوم انتشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي في إحالة ضابطين عراقيين إلى التقاعد، حيث اعتبرت وزارة الداخلية العراقية الفيديو مسيئا ومخالفا للقوانين.

بيان وزارة الداخلية العراقية

وقال بيان صادر عن وزير الداخلية العراقية إنه "استنادا للصلاحية المخولة إلينا بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة قواعد وآداب وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي، قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة على التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق ضابطين اثنين مسيئين لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة، اللذين ظهرا في مقطع فيديو يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة".

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وأضاف البيان "توجيه ضباط ومنتسبي الوزارة كافة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الأمني، والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء إلى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة".

رتبة الضابطين العراقيين

الضابطان العراقيان وهما برتبة عقيد، ظهر أحدهما في جلسة تصوير بلباسه العسكري مع زوجته بمناسبة ترقيته، فيما نشر الآخر مقطعا مصورا من مكتبه تضمن كلاما غير مفهوم احتفالا بترقيته هو الآخر.

القصة بدأت بعد أن انتشر بين العراقيين على مواقع التواصل فيديو لأحد الضابطين يتوجه بالشكر إلى الوزير ويكيل له الثناء.



موجة سخرية

إلا أن المشهد بدا غير مفهوم، وأثار موجة من الانتقادات والسخرية.

استعراض مع زوجته

أما الضابط الآخر المعاقب والمسرح من خدمة الشرطة، فعمد احتفالًا بترقيته إلى رتبة عقيد إلى نشر ما يشبه جلسة تصوير استعراضية مع زوجته، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وسط انتقادات عارمة أيضًا.

جلسة تصوير لضابط برتبة عقيد في قوات حرس الحدود بالزي الرسمي والرتبة نشرها بالتواصل دفعت الوزارة الى التحقيق معه والاتيان به مخفورا



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فيديو مسيء ومخالف للقوانين

ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك، فأصدرت بيانًا بطردهما من الخدمة، حيث أمر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بإحالتهما إلى التقاعد، جراء المقطعين المصورين الذي ظهرا فيهما بشكل "مسيء ومخالف للقوانين".

أما السبب فعللته الوزارة بالإساءة للسلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة بعد أن ظهرا في فيديو، يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة.

كما حذرت كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بضرورة "الالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء إلى سمعة الوزارة وعوائلهم".