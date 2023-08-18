مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

طلبت سيدة من ولاية تكساس الأمريكية، المساعدة في التعرف على حيوان غامض، التقطته كاميرا في الحي الذي تعيش فيه.

حيوان غريب الشكل

وقالت تينا كاليج، إنها صورت الحيوان غريب الشكل من منزلها في قرية هيل كانتري، ولا تزال حتى الآن مصدومة من شكله غير المألوف.

وفي حديث لقناة "KENS" المحلية، أوضحت كاليج أنها كانت داخل منزلها عند سماعها صوتًا غريبًا في الحديقة.

وأضافت: "كان الحيوان الغريب يأكل ثمار التوت المتساقطة من الأشجار".

مخلوق أسطوري

وبعد نشرها لصور الحيوان، وصلتها اقتراحات عديدة بشأن ماهيته، حيث ذهب بعضهم إلى أنه حيوان "تشوباكابرا"، وهو مخلوق أسطوري في التراث الشعبي لأجزاء من الأمريكيتين، وسجلت أول مشاهدة مزعومة له في بورتو ريكو.

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آخرون بحسب كاليج، رأوا أن الحيوان فصيلة غير معروفة تمزج بين الذئب والكلب، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وتواصل المسؤولون في قرية "هيل كانتري" مع هيئة حماية الحياة البرية في تكساس، للمساعدة في معرفة نوع الحيوان.

من جانبها توقعت الأخصائية في الثدييات بحديقة حيوان سان أنطونيو، راشيل مالستاف، أن يكون الحيوان ذئبًا أو كلبًا مصابًا بالجرب أو مشاكل جلدية أخرى.