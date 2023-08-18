الوداد المغربي كلمة السر في اختيار ياسين بونو القميص 37 مع الهلال

ياسين بونو، يرتدي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، القميص رقم 37 رفقة نادي الهلال السعودي.

وأعلن نادي الهلال السعودي، ضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية رسميًّا إلى صفوف الفريق لمدة ثلاث مواسم حتى 2026.

وأكد الهلال السعودي عبر صفحته، توقيع ياسين بونو حتى عام 2026 في أحد فنادق باريس.

وأوضح الهلال السعودي أن الوليد بن طلال العضو الذهبي للنادي هو من تكفل بالصفقة.

وكان الهلال السعودي، نشر فيديو لتقديم اللاعب المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: "ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق".

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وكشف نادي الهلال السعودي أن ياسين بونو سيرتدي القميص رقم 37 رفقة نادي الهلال السعودي.

وكانت تقارير صحفية كشف سر اختيار بونو الرقم 37 رفقة الهلال السعودي، بعد إعلان انضمامه رسميًّا لصفوف الفريق الهلالي.

وأرجعت التقارير أن سبب الاختيار يرجع إلى تاريخ تأسيس ناديه السابق الوداد الرياضي المغربي.

وتأسس نادي الوداد الرياضي المغربي يوم 8 مايو 1937، بالدار البيضاء في المغرب.

ولعب بونو في الوداد عامين قبل احترافه في الدوري الاسباني وانتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في بداية مسيرته الاحترافية لأوروبا ثم ريال ساراجوزا ثم جيرونا قبل الانتقال لإشبيلية الاسباني.

وكان خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إِشبيلية الإسباني، كشف في وقت سابق موقف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق من الاستمرار أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مينديليبار في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن بونو سيرحل عن صفوف الفريق الأندلسي وسينتقل إلى صفوف الهلال السعودي، بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5/4.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع إشبيلية، للحصول على خدمات المغربي مقابل 19 مليون يورو، كرسوم ثابتة بالإضافة إلى متغيرات إضافية تجعل قيمة الصفقة 21 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بونو دخل قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي بعد تعرض حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يستقر الميرنجي على التعاقد مع الإسباني كيبا حارس تشيلسي على سبيل الإعارة.

وكان فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقال في أوروبا أكد أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".