ياسين يونو ينتقل إلى الهلال السعودي

الدوري السعودي، أكد خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق أشبيلية الإسبانى رحيل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو إلى نادى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ياسين بونو ينتقل إلى الهلال السعودي

وقال مينديليبار في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" إن بونو انتقل إلى الهلال عقب انتهاء مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي التى أقيمت مساء أمس الأربعاء وخسرها أشبيلية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت توصل نادى الهلال السعودي إلى اتفاق مع المغربي ياسين يونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني من أجل الانضمام إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويحسب ما ذكره فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقال في أوروبا فإن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".

وواصل: "يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول مدة العقد الذي سوف يصل 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة".

الهلال يقترب من حسم صفقة ياسين بونو

دخل الهلال السعودي، في مفاوضات جادة مع النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني. لمحاولة ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الهلال يضم نيمار

وأعلن نادي الهلال السعودي ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقارير صحفية فإن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي سيكون مقابل 90 مليون يورو ليكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وارتفعت قيمة نيمار إلى 400 مليون يورو، شاملة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88 مليونا، ثم رحيله إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط صفقات بيع نيمار للمرة الواحدة (133.33 مليون يورو).

ويحل ثانيا في القائمة، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (333.36 مليون يورو) شاملة صفقات بيعه 7 مرات.

وفي المركز الثالث، يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (247 مليون يورو) بـ 4 صفقات انتقال، ثم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي (220 مليون يورو) بـ 3 صفقات.

أما المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تم بيعه 6 مرات مقابل 189 مليون يورو، ثم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو (180.3 مليون يورو) بـ 5 تنقلات.

في المقابل، حقق كيليان مبابي 180 مليون يورو بصفقة انتقال واحدة، ويتساوى مع مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تنقل 4 مرات.

بينما تنقل الجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا 4 مرات مقابل (179 مليون يورو)، يليه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (169.10 مليون يورو) بـ 7 صفقات انتقال.

حفل استقبال الهلال السعودي لنيمار

يسابق نادي الهلال السعودي، الزمن لتقديم صفقته الكبرى بالتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الهلال سيقدم الوافد الجديد نيمار بحفل استثنائي.

وأضافت أن حفل نيمار سيضاهي حفل تقديم كريم بنزيما كلاعب في اتحاد جدة، الذي أقيم يوم 8 يونيو الماضي، الذي حضره 60 ألف متفرج في ستاد الملك عبد الله.

وأشارت أيضا إلى أن حفل نيمار سيشهد فقرات بالألعاب النارية والموسيقى الصاخبة التي تشعل حماس الجماهير.

من جانبها، أضافت صحيفة "الديلي ميل" أن إدارة الهلال السعودي حريصة على تنظيم حفل يتناسب مع قيمة الصفقة.

ولفتت إلى أن حفل تقديم صفقة نيمار، سيكون على غرار مراسم افتتاح أكبر الأحداث والمحافل الرياضية الدولية.

وختمت بأن إدارة الهلال سوف تستعين بأكبر المنتجين والمخرجين، وطائرات دون طيار، وألعاب نارية، ليكون حفلا مبهرا.