الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

الهلال السعودي يعلن رسميا ضم ياسين بونو قادمًا من إشبيلية

ياسين بونو
ياسين بونو

ياسين بونو، أعلن نادي الهلال السعودي، ضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمي إشبيلية رسميا إلي صفوف الفريق.

ونشر الهلال السعودي، فيديو لتقديم اللاعب المغربي عبر صفحته الرسمية علي موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك معلقا:" ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق".

 

وكان خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إِشبيلية الإسباني، كشف في وقت سابق  موقف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق من الاستمرار أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مينديليبار في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على أن بونو سيرحل عن صفوف الفريق الأندلسي وسينتقل إلى صفوف الهلال السعودي، بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5/4.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع إشبيلية، للحصول على خدمات المغربي مقابل 19 مليون يورو، كرسوم ثابتة بالإضافة إلى متغيرات إضافية تجعل قيمة الصفقة 21 مليون يورو.

ياسين بونو 

جدير بالذكر أن بونو دخل قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي بعد تعرض حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يستقر الميرنجي على التعاقد مع الإسباني كيبا حارس تشيلسي على سبيل الإعارة.

 

وكان  فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقال في أوروبا أكد أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".

 

وواصل: "يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول  مدة العقد الذي سوف يصل 3 سنوات

 

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