الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

رئيس إشبيلية: الحظ وراء خسارة السوبر الأوروبي وياسين بونو استثنائي

إشبيلية ومانشستر
إشبيلية ومانشستر سيتي،فيتو

السوبر الأوروبي، وصف رئيس نادي إشبيلية، خوسيه كاسترو، هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي، في كأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح 5-4، عقب التعادل 1-1، بأنه "يوم حزين". 

وأكد رئيس نادي إشبيلية على شعورهم بـ “الفخر بعد المباراة الرائعة التي قدموها رغم خسارة كأس السوبر الأوروبي”.

وقال كاسترو  في تصريحات صحفية: "إنه لأمر مؤسف عدم تمكنا من تسجيل أي هدف من كل الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الثاني.. يوسف النصيري، الذي لم يدخر جهدا، أهدر عدة أهداف، لكن هكذا هي كرة القدم".

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وواصل: "يجب أن نشعر بالفخر بالفريق والمدرب وكل اللاعبين"، مضيفا أن إشبيلية قدم "مباراة عظيمة أمام فريق بهذه القوة ولديه هذا الكم من النجوم"، مهنئا السيتي على فوزه بلقب السوبر الأوروبي.

ركلات الترجيح تعتمد على الحظ 

واعتبر رئيس النادي الأندلسي أن "ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، أحيانا يحالفك وأحيانا لا، ياسين بونو أوقف العديد من ركلات الترجيح وهو حارس استثنائي، لكنهم أيضا يمتلكون هدافين استثنائيين".

وأكد "هكذا هي كرة القدم ويجب أن يكون لديك بعض الحظ الضروري والذي لا يحالفنا في كأس السوبر الأوروبية".

جدير بالذكر أن لعنة "سوبر أوروبا" لازمت الفريق الأندلسي الذي أهدر اللقب للمرة السادسة في تاريخه، كأكثر الأندية خسارة في هذه البطولة (2007 و2014 و2015 و2016 و2020 و2023)، بعدما توج بها مرة واحدة فقط في 2006 بثلاثية في شباك برشلونة.

مانشستر سيتي بطل كأس السوبر الأوروبي 

وتوج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي 2023 /2024، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

ويعد هذا اللقب هو الرابع لفريق مانشستر سيتي في عام 2023، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بنتيجة (5-4)، على حساب إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي إمام إشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب "كارايسكاكيس" باليونان.

وسجل كول بالمر لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لفريقه في شباك إشبيلية بالدقيقة 63، من عمر المباراة المقامة بينهما في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكان يوسف النصيري لاعب إشبيلية قد سجل الهدف الأول لفريقه في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 25.

السوبر الأوروبي، مانشستر سيتي يحصد رابع ألقابه في 2023

مانشستر سيتي بطلا لـ السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

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