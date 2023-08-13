ياسين بونو يرد على قرار ريال مدريد

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية عن رد المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، على موقف ريال مدريد من التعاقد معه هذا الصيف.

وظهر اسم الحارس المغربي في خيارات ريال مدريد لتعويض تيبو كورتوا بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي إلا أن بونو ابتعد لحساب كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بونو رد على قرار ريال مدريد بتفضيل كيبا، بتحويل أنظاره إلى عرض بايرن ميونخ على الفور.

وكان بونو يضع ريال مدريد كخيار أول، لكن الحارس المغربي لا يقلل أيضا من أهمية التوقيع مع البافاري الذي يعد أقوى فريق في ألمانيا، وسيوفر له القفزة التي يبحث عنها في مسيرته.

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وأشارت إلى أن بايرن ميونخ قدم عرضا يبلغ 15 مليون يورو لضم بونو، لكن إشبيلية يشترط أن يتجاوز الرقم 20 مليونا كي يوافق على رحيل الحارس المغربي.

وأوضحت أن ريال مدريد رفض دفع ما يزيد على 20 مليون يورو لضم حارس سيغيب مدة تتراوح بين شهر و45 يوما في منتصف الموسم، بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتلقى الجهاز الفني لريال مدريد، ضربة موجعة بإصابة المدافع البرازيلي إيدير ميلتاو، خلال مواجهة أتلتيك بلباو، بمستهل مشوار الميرنجي في الليجا.

إصابة ميلتاو

وسقط ميليتاو على أرض الملعب، حيث اشتكى من ألم في ركبته، ولم يستطع استكمال اللعب.

وعلى الفور، قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سحبه والدفع بالألماني أنطونيو روديجر بدلا منه في الدقيقة 50.

وحسم ريال مدريد اللقاء بهدفين دون رد سجلهما رودريجو جويس وجود بيلينجهام في الدقيقتين (28 و36).

وتخشى جماهير الملكي أن تكون إصابة ميليتاو بالغة، خصوصا أن الفريق لم يتجاوز بعد صدمة إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفاز ريال مدريد على فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز هدف ريال مدريد الأول رودريجو سيلفا قبل أن يسجل الوافد الجديد وجو بيلينجهام الهدف الثاني خلال الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل مواجهة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو.

وخاض ريال مدريد اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا وفران جارسيا.

الوسط: كامافينجا، تشواميني وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو وبيلينجهام.

وشارط الأوكراني لونين حراسة مرمى ريال مدريد فى المباراة فى ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي.

ودخل الريال اللقاء بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة وسوف يغيب عن عدد كبير من مباريات الموسم للنادي الملكي.

إصابة تيبو كورتوا

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.