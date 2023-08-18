عباس أبو الحسن يكشف سر حذف مشاهد عديدة لمحمود عبد العزيز وباسم سمرة من إبراهيم الأبيض (فيديو)

عباس أبو الحسن، قال الفنان والمؤلف عباس أبو الحسن:"هناك مشاهد كثيرة تم حذفها للفنان الراحل محمود عبد العزيز وباسم سمرة من فيلم إبراهيم الأبيض".



حذف مشاهد لمحمود عبد العزيز وباسم سمرة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة نجوم إف أم: "مش محمود عبد العزيز وباسم سمرة بس اللي اتحذف لهم مشاهد كتير في فيلم إبراهيم الأبيض، لكن كل الممثلين اتحذف لهم مشاهد".

دور مروان حامد

وتابع: "كان فيه مشاهد في سيناريو فيلم إبراهيم الأبيض المخرج مروان حامد شالها بنفسه لإن هي دون الجودة اللي عايزها وصعبة أو تقنيًّا كانت صعبة ودا حصل في مشهد رمي باسم سمرة لنفسه مع المعلم مهدي بدور ومشكلته إنه مشهد محوري وكان هيلغبط لو مش موجود".



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قدرة مروان حامد

وأكد: "رغم حذف مروان حامد لمشاهد كتيرة في فيلم إبراهيم الأبيض، إلا أنه لو ما كانش فيه مخرج تاني يقدر يعمل العمل ولو حد غيره كان الفيلم هيفقد نصف رونقه وتأثيره وسحره، مروان عمل حاجات خرافية في العمل لأنه مؤمن به وحاسه وشاربه".



صعوبات الإنتاج في فيلم إبراهيم الأبيض

وأوضح: "مروان حامد حذف مشاهد بسبب صعوبة التقنية أو لعدم إعجابه بأداء بعض الممثلين أو عدم قدرته على إخراج ما يريد من الممثل، وهو في النهاية اضطر يشيل 40 دقيقة من المشاهد اللي تم تصويرها لظروف الإنتاج".



في نفس اللقاء، قال الفنان عباس أبو الحسن: "ممكن أتجوز تاني رغم إني اتجوزت مرتين قبل كده واعترفت أن الجواز دا أكبر غلطة".

تغير صفات عباس أبو الحسن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة نجوم إف إم: "ممكن أتجوز تاني لإن سعة صدري وتحملي للدنيا زادت وفكرة العطاء كبرت والأنانية قلت والتعاطف والتواصل مع الناس زاد وما بقاش ليَّ حكم مسبق على الناس".



لماذا يفكر عباس أبو الحسن في الزواج مرة أخرى؟

وتابع عباس أبو الحسن: "قليلين جدًّا اللى يقدروا يعيشوا بدون أن يكون فيه ناس حوالين منهم بيحبوهم ويقدروهم وعلشان كده عايز أتجوز تاني".