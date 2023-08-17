عباس أبو الحسن: بعد فشلي في الزواج مرتين ممكن أتجوز تاني علشان الحب (فيديو)

عباس أبو الحسن، قال الفنان عباس أبو الحسن: "ممكن أتجوز تاني رغم إني اتجوزت مرتين قبل كده واعترفت أن الجواز ده أكبر غلطة".

تغير صفات عباس أبو الحسن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة نجوم إف أم: "ممكن اتجوز تاني لإن سعة صدري وتحملي للدنيا زادت وفكرت العطاء كبرت والأنانية قلت والتعاطف والتواصل مع الناس زاد ومبقاش ليا حكم مسبق على الناس".



لماذا يفكر عباس أبو الحسن في الزواج مرة أخرى؟

وتابع عباس أبو الحسن: "قليلين جدا اللى يقدروا يعيشوا بدون ان يكون فيه ناس حوالين منهم بيحبوهم ويقدروهم وعلشان كده عايز اتجوز تاني".



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في تصريحات سابقة، قال الفنان عباس أبو الحسن: "أنا اتجوزت مرتين واكتشفت إني ما اتجوزتش للأسباب الصح خالص ودي أكبر غلطة في الدنيا".



مشكلة عباس أبو الحسن في زواجه



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بقناة "سي بي سي": "اتجوزت أول مرة علشان البنت كان هايلة وطيبة وأمينة جدًّا وأنا جاي من عائلة كلهم ستات أقوياء جدًّا، فما كنتش عايز أرتبط بست قوية ودا فهم ضيق وخاطئ وعرفت بعد كدا إن الست القوية أحسن فرصة تقدر تعمر معاها وتبقى الصديق والسند الحقيقي".

قوة الست ومشكلة الرجل الحقيقية



وتابع: "الست كائن أقوى بكتير ومليون مرة من الرجل، وأنا بشوف إن الراجل شخص عبيط في الحقيقة وعامل نفسه حاجة كبيرة، والراجل المصري والعربي بطبيعته اتربى متدلع والبنت اللي بتشيل المسؤولية من صغرها".



نصيحة عباس أبو الحسن للرجال في الزواج



وأكمل عباس أبو الحسن: "الرجالة المفروض ما يتجوزوش قبل ما يتموا 40 سنة والست من 27 إلى 32 سنة".