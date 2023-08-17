تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

كشفت تقارير إعلامية المصير الذي رسمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشعار شركة "تويتر" القديم، بعد قرار تغييره إلى الاسم الجديد "إكس".

وقالت شبكة بي بي سي: إن ماسك عرض شعار الطائر المغرد، الذي اشتهر حول العالم، للبيع في مزاد، إلى جانب صور شهيرة، انتشرت على المنصة.

والأسبوع الماضي تراجعت ثروة أغنى رجل في العالم إلى 224 مليار دولار، بعدما خسر ما يقرب من 8 مليارات دولار، وفقًا لمؤشر “بلومبرج للمليارديرات”.

Advertisements

ولم يكن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك الخاسر الوحيد بين أثرياء العالم، إذ تراوحت خسائر أغنى 5 مليارديرات في العالم خلال الأسبوع الماضي بين 2 إلى 8 مليارات دولار لكل منهم، وسط التحذيرات المتتالية من عمالقة وول ستريت بشأن احتمالية تراجع أسواق الأسهم.

وجاءت التراجعات مدفوعة بشكل أساسي من مواصلة الفيدرالي الأمريكي سياسته في التشديد النقدي نهاية الأسبوع قبل الماضي، مع الإشارة إلى المزيد من الزيادات.