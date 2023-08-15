الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أغنية "ستهم" للمطربة حبيبة تتصدر تريند تويتر

المطربة حبيبة، فيتو
المطربة حبيبة، فيتو

تصدرت المطربة الشابة حبيبة، تريند موقع التغريدات "تويتر" مصر حيث احتلت المركز الأول على الموقع، وأيضًا عبر تطبيق "تيك توك" وذلك عقب تحقيق أغنيتها الجديدة "ستهم" نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب مشاهدة عالية تقترب من نصف مليون مشاهدة على قناتها الخاصة بموقع الڤيديوهات"يوتيوب" عقب طرحها بأيام قليلة. 

نالت أغنية "ستهم" إشادات الجمهور وعدد كبير من الفنانات مثل روچينا التي نشرت مقطع ڤيديو لها على الأغنية وكتبت،:"مبروك الأغنية تجنن"، وأيضًا الفنانة مها أحمد، نشرت ڤيديو تمثيلي على أنغام"ستهم" على"تيك توك" وعلقت،:"ست ستهم كيادين، برج السرطان". 

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كما تفاعل  25 ألف من الجمهور ومشاهير "تيك توك" على أنغام" ستهم" ونشروا الڤيديوهات عبر حسابهم بالتطبيق مع كلمات اشادة بالأغنية. 

أغنية ستهم

 

جدير بالذكر أن أغنية "ستهم" من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، ألحان وليد العطار، ومن توزيع ايهاب كولبيكس.

 

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