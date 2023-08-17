تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

كشفت تقارير إعلامية عن دوافع خفية وراء النزال المعلن بين الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» ومنافسه مارك زوكر بيرج، مالك منصة "فيسبوك".

وذكر خبير ومحلل سياسي خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوة إلى نزال بين ماسك وزوكربيرج لها دوافع أخرى غير التي تظهر للجميع، مشيرًا إلى أن الموضوع يتجاوز حد الطرافة المعلنة.

وأضاف الخبير السياسي أن: «أشخاص على هذا المستوى لا يدعون إلى مثل هذا الحدث لمجرد لقطة طريفة»، لافتًا إلى أن هناك دوافع عميقة وراء هذا الأمر.

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وتابع: «ماسك وزوكربيرج يقومان بعمل دعاية مجانية، وهناك أهداف تسويقية، وبرغم أنهما لم يكونا في حاجة إلى الدعاية؛ لأنهما كانا يتنافسان مع بعضهما دون منافسة من طرف آخر، فإن تطبيق (تيك توك) بدأ يأخذ حيزًا مخيفًا وقويًا في المنافسة».



وأكد أن حدوث العالم متعدد الأقطاب يؤدي إلى ظهور منافسين جدد يحتاجون إلى دعاية أكبر من أي شركة أخرى، ومن ثم فإن ماسك وزوكربيرغ قاما بعمل حركة ذكية جدًا جعلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عنهما في العالم، منوهًا بأنهما أحرزا نقطة مهمة جدًا للسيطرة على عقول الناس.

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