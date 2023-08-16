أخبار الحوادث اليوم.. تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في سب وقذف هاني شاكر.. قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات..مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى المنوفية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار مساء أمس.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا- محلة منوف وتوقف حركة المرور.

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات سقوط طفلة من شرفة شقة أسرتها بالطابق العاشر فى منطقة الهرم، حيث تبين أنها أثناء لهو الطفلة في شرفة الشقة اختل توازنها فسقطت من الطابق العاشر.

لقي شخص مصرعه فى مشاجرة مع 4 أشخاص بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر خلافات على رائحة الدخان الناتجة من مكمورة فحم بذات القرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى التعليمي بشبين الكوم لعرضه على الطب الشرعي.



استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شهود العيان بواقعة البلاغ والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد10سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج.

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية بالإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار ونجله لسرقتهم مبلغ مالي وأجهزة صوتيات من داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي.



أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة كل من "م.س" و"ج.ن" و"ع.م "بالسجن المؤبد، ومعاقبة "محمد.س" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر.