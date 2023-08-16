أخبار الحوادث اليوم.. تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في سب وقذف هاني شاكر.. قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات..مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى المنوفية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
تأييد تغريم عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في سب وقذف هاني شاكر
قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى المحور
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة القبلية بالإسكندرية (صور)
أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار مساء أمس.
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا- محلة منوف وتوقف حركة المرور.
تحريات مصرع طفلة بالهرم: اختل توازنها خلال اللهو بشرفة الشقة بالطابق العاشر
كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات سقوط طفلة من شرفة شقة أسرتها بالطابق العاشر فى منطقة الهرم، حيث تبين أنها أثناء لهو الطفلة في شرفة الشقة اختل توازنها فسقطت من الطابق العاشر.
مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى مشاجرة بالمنوفية
لقي شخص مصرعه فى مشاجرة مع 4 أشخاص بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر خلافات على رائحة الدخان الناتجة من مكمورة فحم بذات القرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى التعليمي بشبين الكوم لعرضه على الطب الشرعي.
قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شهود العيان بواقعة البلاغ والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم ٢٣ يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
المشدد 10 سنوات لربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة بالمرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد10سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج.
ضبط مبرمج للإتجار غير المشروع في تداول العملات الافتراضية بالإسكندرية
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية بالإسكندرية.
القبض على حارس عقار ونجله سرقا مبلغا ماليا وأجهزة بالوايلي
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار ونجله لسرقتهم مبلغ مالي وأجهزة صوتيات من داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي.
تفاصيل حيثيات حكم المؤبد لتشكيل عصابي سرق محل ذهب بمدينة نصر
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة كل من "م.س" و"ج.ن" و"ع.م "بالسجن المؤبد، ومعاقبة "محمد.س" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر.
إصابة شخص وسيدة بوابل من الرصاص أثناء مرورهما بجوار مشاجرة بعين شمس
شهدت منطقة عين شمس في محافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن إصابة شخص وسيد بوابل من الرصاص أثناء مرورهم بجوار المشاجرة، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة.
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