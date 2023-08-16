إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا- محلة منوف وتوقف حركة المرور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا-محلة منوف وتبين حدوث ١٠ إصابات دون خسائر في الأرواح مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية وانتقل رجال المرور وتم الدفع بأوناش المرور لرفع أثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق والاستعانة بلودر كبير لرفع السيارة.

Advertisements

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.