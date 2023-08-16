الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

تحريات مصرع طفلة بالهرم: اختل توازنها خلال اللهو بشرفة الشقة بالطابق العاشر

جثة طفل، فيتو
جثة طفل، فيتو

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات سقوط طفلة من شرفة شقة أسرتها بالطابق العاشر فى منطقة الهرم، حيث تبين أنها أثناء لهو الطفلة في شرفة الشقة اختل توازنها فسقطت من الطابق العاشر.

وأضافت التحريات، أن الطفلة سقطت على الأرض من الطابق العاشر وفارقت الحياة فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

مصرع طفلة بالهرم

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط طفلة من شرفة شقة أسرتها بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

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وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة ترتدى ملابسها بالكامل، وبها عدة كسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وأستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان ووالدة الطفلة التي أكدت أنه أثناء لهو طفلتها في شرفة الشقة، اختل توازنها، وسقطت من الطابق العاشر.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

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