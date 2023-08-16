الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المشدد 10 سنوات لربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة بالمرج

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد10سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة عقب ورود بلاغا من مدرسة مفاده سرقة مصوغات والدتها من سيدة تأتي من وقت لآخر لتنظيف المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة  وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بسرقة المجني عليه بأسلوب المغافلة وارشدت عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

القبض على لصين تخصصا في سرقة حقائب اليد من السيدات بالمنصورة

حبس تشكيل عصابي نسائي بتهمة سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة بالإكراه في العجوزة

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

عبد الواحد السيد: نعتزم التقدم بشكوى ضد أحمد عيد بعد توقيعه للمصري

يد الزمالك يفوز على عين التوتة الجزائري في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

آخرها مسلسل نعمة الأفوكاتو.. أعمال جمعت مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية