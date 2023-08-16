المشدد 10 سنوات لربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد10سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة عقب ورود بلاغا من مدرسة مفاده سرقة مصوغات والدتها من سيدة تأتي من وقت لآخر لتنظيف المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بسرقة المجني عليه بأسلوب المغافلة وارشدت عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.