الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مبرمج للإتجار غير المشروع في تداول العملات الافتراضية بالإسكندرية

العملات الافتراضية،
العملات الافتراضية، فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية بالإسكندرية.
 

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.

 

 كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.  

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على  106 أجهزة تعدين العملات الافتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".

 

 

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