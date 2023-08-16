إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى المحور

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث المحور

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



تصادم سيارتين بالمحور

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بمدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق



منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.



خريطة السرعات بالطرق 2023

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع فى الغرامات.



سرعات السيارات داخل المدن 2023

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم فى الساعة لباقي أنواع المركبات.



السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023

60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلو مترا فى الساعة لباقي أنواع السيارات.



السرعات بالطرق الصحراوية 2023

الطرق الصحراوية “ القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح - الفيوم - وادى النطرون - العلمين”.

70 كم فى الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم فى الساعة لسيارات النقل.

90 كم لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة.