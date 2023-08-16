القبض على حارس عقار ونجله سرقا مبلغا ماليا وأجهزة بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار ونجله لسرقتهم مبلغ مالي وأجهزة صوتيات من داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مبلغ مالي - أجهزة صوتيات) من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما.. وبمواجهتهما وأعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب ".

وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفى".

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.