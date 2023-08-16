مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى مشاجرة بالمنوفية
لقي شخص مصرعه فى مشاجرة مع 4 أشخاص بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر خلافات على رائحة الدخان الناتجة من مكمورة فحم بذات القرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى التعليمي بشبين الكوم لعرضه على الطب الشرعي.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع "ع.ا" 35 سنه، كُمسري ومقيم بقرية منيل عروس خلال مشاجرة.
وبالانتقال والفحص، تمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على مزارع و3 من أبنائه، أطراف المشاجرة إثر خلافات بينهم؛ بسبب دخان مكمورة الفحم التي يمتلكونها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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