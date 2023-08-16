الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

تفاصيل حيثيات حكم المؤبد لتشكيل عصابي سرق محل ذهب بمدينة نصر

محاكمة متهمين ارشيفية،
محاكمة متهمين ارشيفية، فيتو

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة كل من "م.س" و"ج.ن" و"ع.م "بالسجن المؤبد، ومعاقبة "محمد.س" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بمدينة نصر.

وقالت المحكمة إن ضعاف النفوس هم من يمثل المال أيا كان مصدره وأيا كانت مشروعيته لهم جل الحياة فهو الهواء الذي يستنشقونه وهو الماء الذي يروي ظمأهم وهو الغذاء الذي يُشبع جوعهم وهو ما يسد احتياجاتهم ويصلب أعوادهم ويشد عضدهم لتبقيهم على قيد الحياة يضعون المال فوق رؤوسهم لا تحت أقدامهم ظنًا خاطئًا وزعمًا غافلًا باطلًا منهم أن في ذلك لشأنهم علوًا ولمكانتهم سموا ولذواتهم رفعة ورقيا يتقزمون أمامه ويلهثون خلفه ويضيعون زهرة شبابهم ويفنون عمرهم بحثًا عنه يكتنزوه ولا ينفقوه ويجمعوه ولا يفرطوه ويزيدوه ولا ينفصوه والحق عليه من زكاء وصدقة وعمل الخير لا يؤدوه، فحب المال الحرام داء عضال ومرض مزمن متى تمكن من العقل فسد مزاجه ومتى تمكن من القلب إشتد علاجه لا يفارقه داه ولا ينجح معه دواء أعيا الأطباء.

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والواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الله تعالى قد شرع من فوق سماوات سبع أن الخير هو حلال الدنيا يليه حساب وحرامها وهو الشر يليه عقاب رغبة منه في إفراز جيل خلاق نابه يُساعد في بناء ونماء المجتمع يكرم الصالح ويشد على يده ويقوم الطالح ويأخذ بيده  فالخير يمثله متخذى السبيل القويم ممن يتبعون القانون ويجتهدون في تجلب مخالفته والشر يمثله أصحاب النفوس الضعاف 
 

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن التهم المنسوبة للمتهمين من الأول للثالث قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما  مع مصادرة الأداة المضبوطة المطرقة الحديدية مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ۳۱۳ من قانون قانون الإجراءات الجنائية.


وكشف أمر إحالة المتهمين ان المتهمين من الأول وحتى الثالث وهم “م.س" و“ج.ن" و"ع.م " سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسين سيد حسين محمد كرها عنه حيث خطط المتهمين بالسرقة ولمحل المشغولات الذهبية الخاص به وراقبه المتهمين الثاني والثالث لفترة زمنية كافية  وبصباح يوم الواقعة وما أن فتح المجنى عليه محله حتى هجم عليه الأول والثاني ودفعاه لداخل المحل وسدد له المتهم الأول عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض (مطرقة حديدية) على رأسه أفقدته اتزانه وبث الرعب في نفسه وشل حركته واستولى الثاني على المشغولات الذهبية من دواليب العرض وذلك حال تواجد الثالث خارج المحل لشغل المارة عن ما يدور بداخله، فتمكن المتهمين بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.


كما حازوا وأحرزوا أداة مطرقة حديدية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأخفى المتهم الرابع "م.س" المشغولات الذهبية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمتحصلة من جناية السرقة بالإكراه محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.

 

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التجمع الخامس المنعقدة بالتجمع الخامس جنايات القاهرة جماعة إجرامية حكم المؤبد مدينة نصر

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