النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة القبلية بالإسكندرية (صور)

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار مساء أمس.



النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية

على الفور تم تكليف فريق من النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة منى صلاح عفيفي القائم بعمل مدير النيابة، والتى كلفت كلا من فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من شادي السعيد رئيس النيابة، ومحمد هنيدي – وكيل أول النيابة، وعلى السجاعي وكيل النيابة.

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النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو

وبالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة اليوم، وبصحبتهم كل من: مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط، وأحد مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام الحي.



النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو



وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وآخر علوي، وأنه ظهر يوم أمس حدث انهيار كامل لسقف إحدى الغرف الداخلية بالدور الأرضي والذي أدى بدوره لانهيار العقار؛ مما أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتين أخريين.



النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو



وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر محمد هنيدي وكيل أول النيابة، الآتي:



أولا: تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله.

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار الحضرة بالإسكندرية، فيتو





ثانيًا: استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية.



وجار استكمال التحقيقات.