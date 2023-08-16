تجديد اعتماد شهادة T.S.M لمحطة معالجة صرف البرامون للمرة الثالثة

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي البرامون على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ".T.S.M" للمرة الثالثة، بقيادة المهندس محمد صابر، مدير المحطة، والتي تعمل بطاقة ٢٠٠٠ متر مكعب/يوم، وتخدم حوالي 45 ألف نسمة بنطاق البرامون الشرقية والغربية.

وأكد نصر أنه قد تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة من خلال لجنة مُشكلة بقيادة الدكتور وائل طلعت، والمهندس فادي كمال، والدكتور محمد طه عبدالفتاح، مفتش معتمد ورئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، والدكتور كيميائي محمد إبراهيم، نائب رئيس قطاع الجودة والمعامل، وبإشراف المهندس محمود الديب، المنسق العام للإدارة الفنية المستدامة.T.S.M، وفريق عمل.T.S.M بالشركة.

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ويذكر أن الشركة لديها الآن ٣٥ محطة حاصلة على شهادة ".T.S.M" نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 26 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

ويأتي حصول المحطة على تلك الشهادة، ضمن خطة تطوير الآداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذًا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2024.

وقال: نؤكد علي المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M"، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

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