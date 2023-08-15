مياه الفيوم توقع عقود إنشاء محطتي معالجة بقريتي كفر محفوظ واللاهون

وقعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مع شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة كفر محفوظ، التابعة لمركز طامية، كما وقعت مع لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (ايتوس) عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة اللاهون، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم، الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأوروبىEBRD للاستثمار EIB، ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF.

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يذكر أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ 3000 متر مكعب / يوم بتكلفة تبلغ 8 ملايين و900 الف يورو وتتكون المحطة من مدخل، أحواض تهوية، أحواض تلامس الكلور، أحواض ترسيب نهائي، فى حين تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة اللاهون 5509 متر مكعب/ يوم وتخدم عدد سكان يبلغ 34648 بتكلفة تبلغ 7 ملايين، و500 الف يورور وتتكون من احواض معالجة ابتدائية، احواض معالجة بيولوجية عن طريق البرك المهواه، أحواض ترسيب، أحواض الكلور والتعقيم ، أماكن تخزين الحمأة، وتبلغ مدة تنفيذ كل مشروع 24 شهر.

قوافل مائية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم قافلة مائية بقرية السعيدية التابعة امركز سنورس، تضمنت القافلة خدمات سحب عينات من مياه الشرب وتحليها للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، استقبال شكاوى العملاء علاوة على الأنشطة التوعوية.

الهدف من القافلة

وتهدف القافلة الي تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه مؤكدا على استمرار حملات التوعية لترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك ومقاومة السلوكيات السلبية ومنها الوصلات الخلسة، استخدام مياه الشرب فى رى الأراضي الزراعية، رش الشوارع وغيرها من طرق إهدار مياه الشرب.

خدمات القافلة

وقد تضمنت القافلة بقرية السعيدية، مجموعة من أنشطة التوعية تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، ندوات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، وحملات طرق ابواب،ورش سباكة للسيدات، علاوة على تنفيذ استطلاع راي للمواطنين مشيرا الى أهمية استطلاع الرأى كأحد الأدوات الفعالة لقياس مدى الرضا عن الخدمات التى تقدمها الشركة، بالإضافة إلى التعريف بآلية الشكاوى بالشركة والتأكيد على حرص الشركة على التواصل الدائم مع عملاؤها الكرام.

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