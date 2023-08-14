شركة مياه الفيوم تنظم قافلة توعوية بقرية السعيدية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم قافلة مائية بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، تضمنت خدمات سحب عينات من مياه الشرب وتحليها للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، استقبال شكاوى العملاء علاوة على الأنشطة التوعوية.

الهدف من القافلة

وتهدف القافلة إلى تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه مؤكدا استمرار حملات التوعية لترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك ومقاومة السلوكيات السلبية ومنها الوصلات الخلسة، استخدام مياه الشرب فى رى الأراضي الزراعية، رش الشوارع وغيرها من طرق إهدار مياه الشرب.

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خدمات القافلة

وقد تضمنت القافلة بقرية السعيدية، مجموعة من أنشطة التوعية تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، ندوات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، وحملات طرق أبواب، ورش سباكة للسيدات، علاوة على تنفيذ استطلاع رأي للمواطنين، مشيرا إلى أهمية استطلاع الرأى كإحدى الأدوات الفعالة لقياس مدى الرضا عن الخدمات التى تقدمها الشركة، بالإضافة إلى التعريف بآلية الشكاوى بالشركة والتأكيد على حرص الشركة على التواصل الدائم مع عملائها الكرام.

حياة كريمة

وكانت قد أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المبادرة "حياة كريمة"، نفذت 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى المبادرة لمركزي إطسا ويوسف الصديق، منها 22 ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع 8 آلاف وصلة مياه شرب، و14 ألف وصلة صرف صحى، فيما تم تنفيذ 32 ألف وصلة بمركز إطسا بواقع 5 آلاف وصلة مياه شرب، و27 ألف وصلة صرف صحى.

وجاء في بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق نقلة تنموية، وتطورًا ملحوظًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتضمن محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم.

تطوير قرى خارج المبادرة

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقريتي الشركة والشيمي، بعد تعدد شكاوي المواطنين من ضعف ضغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونها نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم، علاوة على كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كيلو متر قطر 4 بوصة بقرية الشركة، وتنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كيلو متر قطر ٦ بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم.

وانتهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية،مناشي العرب،صالح جمعة، البري، سليم رشدي، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم أقطار مختلفة.

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