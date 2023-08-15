المصري يتجاهل الزمالك في إعلان تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأوليمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.

وكانت “فيتو” انفردت يوم الجمعة الماضي بخبر عدم توثيق عقد أحمد عيد مع الزمالك وأن اللاعب حر في التوقيع لأي ناد آخر، تحت عنوان “مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر”.

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وشددت المصادر على أن الجهاز الإداري المسئول عن فريق الكرة ربما يتسبب في أزمة جديدة في حالة قيام اللاعب بالتوقيع لأي ناد آخر، بصفته لاعبا حرا خاصة وأن قيده في القائمة الجديدة بالزمالك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، يتطلب التوقيع على عقد جديد بدلا من القديم، وذلك في حالة إنهاء الأزمة مع انبي بشكل ودي.

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

وجاء إعلان المصري ضم أحمد عيد كالتالي..

"أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

الجدير بالذكر، أن اللاعب أحمد عيد والبالغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا والمتأهل لأوليمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس".



صفقات النادي المصري

وكان مسئولو النادي المصري قد أعلنوا في وقت سابق عن التعاقد مع محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادمًا من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية.

أنهى مسئولو النادى المصرى صفقة ضم باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

وانتقل إسلام المزين لاعب المصري الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية بانتقال ميدو جابر إضافة إلى مقابل مادي.

محمد الشامي، فيتو

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.

المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية لأربعة مواسم

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب سمير فكري قادمًا من صفوف فريق الداخلية.

وحصل النادي المصري على توقيع سمير فكري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات قادمة وذلك بعدما حصل مسؤولو النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات انتقاله مع ناديه الداخلية.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات بعد أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالي:

1- حرمان جماهير النادي الأهلي المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلي "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة:

3- حرمان جماهير النادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر.

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادي المصري "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

المصري يضم هداف مجموعة الصعيد

وكشفت مصادر أن النادي المصري نجح في إنهاء صفقة ضم رجب برعي مارو لاعب فريق نادي لافيينا وهداف مجموعة الصعيد بالقسم الثاني تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر خاص لـ "فيتو" أن الصفقة حسمت بشكل نهائي مقابل 7 ملايين جنيه بعد إنهاء الاتفاق بين الناديين حيث لم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولفت رجب مارو أنظار العديد من الأندية بعد حصوله لقب هداف مجموعة الصعيد والقسم الثاني الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا.

كما أوصى علي ماهر بالدخول في مفاوضات مع فيوتشر للحصول على خدمات غنام محمد لاعب وسط الفريق والمدافع علي الفيل والذي سبق له التدرب تحت قيادة علي ماهر في فريقه الحالي.

وأعلن المصري رحيل 5 لاعبين بنهاية دوري 2023 وهم: رجب عمران وزياد كمال وعبده يحيى ومحمد جريندو ومحمد الفيومي وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود.

ورحل إسلام المزين الي سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية لضم ميدو جابر.