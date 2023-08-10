الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب

منافسات الأسبوع الثالث
منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو

دوري مراكز الشباب، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمختلف المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو 

أشرف صبحي يتحدث عن منافسات دوري مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

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وتُقام مباريات دوري مراكز الشباب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

 

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو 

 

وشهدت مباريات الأسبوع الثالث من منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، غزارة تهديفية على مستوى مختلف المباريات بالمحافظات.

 

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو 

وتابعت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مباريات دوري مراكز الشباب بالجيزة بين بمركز شباب إمبابة وبشتيل، بحضور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وفريق عمل اللجنة المنظمة للدوري.

وتحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

 

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الخميس المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية.

 وأضاف أشرف صبحي أن هذا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق متطلبات وتطلعات الإنسان المصري في الحصول على حياة أفضل، وما يحتاجه من مرافق وخدمات بالاضافة إلى ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية. 

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أن المدينة الشبابية الرياضية تتضمن منطقة ملاعب وحمام سباحة نصف أولمبي وصالة للاجهزة الرياضية  وقاعة لألعاب الأطفال. بالإضافة إلى ملعب  لكرة القدم، وملعب كرة خماسي، ومنطقة خدمات تجارية ومطاعم، ومبنيين اجتماعيين بهما صالات للألعاب القتالية، وقاعات ألعاب فردية، وغرفة إسعافات أولية.

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن، فيتو

رافق وزير الشباب والرياضة بجولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح.

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بسيدي عبد الرحمن، فيتو

من ناحية أخرى، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تواجد  المعد النفسي  الرياضي بجميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تأهيلهم من خلال برنامج المعد النفسي الرياضي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا التوجه والذي يتم بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.

وأضاف أشرف صبحي أن وزارة الرياضة تنفذ حاليا  المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ المشروع مع 7 اتحادات رياضية وهي "ألعاب القوى، رفع الأثقال،المصارعة، السلاح، الجودو، الرماية، التايكوندو" بالإضافة الى البدء بتنفيذ مشروع المعد النفسي مع اللجنة البارالمبية برياضات "رفع الأثقال، ألعاب القوى، السباحة، كرة السلة الكرسي المتحركة" على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا مع باقي الاتحادات الرياضية وفقا لخريطة أولمبياد  باريس 2024.

وأشار وزير الرياضة أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا لمشروع المعد النفسي والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم
وأكد وزير الشباب والرياضة  على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا  التعاون سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة رالي جامبول 3000 الدولي

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بالعلمين

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