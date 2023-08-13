الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

أحمد مرتضى: وجود مؤشر إسلامي بالبورصة المصرية يعزز من كفاءة سوق المال

أحمد مرتضى، فيتو
أحمد مرتضى، فيتو

البورصة المصرية، تسعى لإطلاق المؤشر الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر القادمين، بالتعاون مع مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، حسب ما قاله رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال فعاليات "البورصة في الساحل".

وأشار «الدكاني» إلى أن البورصة المصرية تعمل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز لإطلاق مؤشر إسلامي، كما تعمل المؤسسة على وضع المنهجية الخاصة بالمؤشر، والتي تقوم بالأساس على الشركات التي لا يوجد بها تعامل ربوي، والتي تتوافق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية.

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المؤشر الإسلامي، فيتو 

أحمد مرتضى: البورصة المصرية تسعى لإطلاق المؤشر الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

ومن جانبه قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال لـ “فيتو”: البورصة المصرية تسعى لإطلاق المؤشر الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، ومن المتوقع أن يكون في الفترة  ما بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بالتعاون مع مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، مشيرًا إلى أن تلك المؤشرات يتم التعامل بها في الخارج وليست بجديدة ووجودها في البورصة المصرية يعزز أداء مؤشرات سوق المال المصري والاقتصاد المصري، ومن المفيد وجود حالة من تنوع الأدوات الاستثمارية خلال الفترة الحالية لكي يتم ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد وإدارة عجلة الإنتاج.

أحمد مرتضى: وجود المؤشر الإسلامي في البورصة المصرية إيجابي وداعم قوي للاقتصاد المصري 

وأضاف مرتضى قائلا: وجود المؤشر الإسلامي في البورصة المصرية إيجابي وداعم قوي للاقتصاد المصري، كما أنه من المهم وجود حالة من التنوع في الأدوات الاستثمارية في سوق المال، وهذا جنبا إلى جنب مع صناديق الاستثمار مع الاستثمار في المؤشرات المصرية إيجي اكس 30، وإيجي اكس 70، كما أن المؤشر الإسلامي هذا سيعمل على جذب الاستثمارات العربية والخليجية المحيطة حولنا، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من الدول الأجنبية والعربية كذلك التي تتعامل بتلك النوعية من الاستثمارات. 

مؤشرات، فيتو 

3 محطات مؤثرة قبل الوصول إلى المستوى التاريخي 

حتى يتثنى لنا الوصول إلى مستوى التاريخي للبورصة المصرية عند 18400 نقطة، يجب اختراق عدة مراحل ومستويات تشمل 3 مستويات إلا وهي: المرحلة الأولى عند المستوى 18000 نقطة وهي بداية المستوى التاريخي والوصول إلى ذلك المستوى يعتبر مؤشر قوي على قدرة الوصول واختراق المؤشر للمستوى 18400 وقبله القدرة على اختراق المستوى 18200، والمرحلة الثانية عند المستوى 18200 وهو المستوى الثاني وهو بحد ذاته مؤشر على الوصول إلى المستوى 18400، والمرحلة الثالثة والأخيرة هي الوصول الفعلي لي المستوى 18400 نقطة وهو المستوى التاريخي للمؤشرات. 

كما أن حركة التعاملات حاولت اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطيع وذلك لعدة أسباب اقتصادية داخلية وخارجية، ومن ضمن أسباب عدم الاختراق هي الأخبار التي تتعلق بالفيدرالي الأمريكي ورفع الفائدة فيه وأيضا فيما يتعلق بالمركزي المصري ورفع الفائدة كذلك الأسبوع الماضي، كما أن المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يحتاج إلى أخبار جديدة وأحداث إيجابية مؤثرة وننتظر عدم اللجوء إلى تعويم أو تحرير سعر الصرف خلال  الأيام القادمة، وأيضا تنتظر البورصة المصرية حدث جوهري مهم لكي يستطيع المؤشر الرئيسي تخطى تلك المراحل والوصول إلى المستوى 18400 نقطة.

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