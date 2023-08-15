برشلونة يستهدف بيع نجمه للنصر السعودي

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة، تسعى لبيع بعض اللاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء، مع مسئولي النصر السعودي، لمناقشة انتقال كليمنت لينجليت إلى الفريق السعودي.

وأشارت إلى أن برشلونة لم يسجل لينجليت في رابطة الليجا، ولا ينوي تسجيل اللاعب إلا في حالة الضرورة القصوى.

كريستيانو رونالدو

ويتمنى برشلونة، نجاح النصر في إغراء اللاعب وإقناعه بمزاملة كريستيانو رونالدو، لأن هذا الحل الوحيد لحصول البارسا على أموال من بيعه، خاصة وأن العروض الإنجليزية طلبت ضمه بالمجان مقابل تحمل راتبه.

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وسبق أن زعمت مجموعة تقارير، بأن برشلونة يحتاج أموالا إضافية هذا الصيف، لحسم صفقة جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي وتسجيل بقية اللاعبين في رابطة الليجا.

وفاز فريق الاتفاق على النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

أهداف مباراة النصر والاتفاق

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول بعدما سدد كرة سكنت الشباك، كارسيو عادل النتيجة للاتفاق في الدقيقة 47 وحسمها موسى ديمبلي في الدقيقة 52 للاتفاق ليحصد رجال جيرارد أول 3 نقاط.

تشكيل النصر أمام الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: نواف بوشل - محمد آل فتيل - مختار علي - جيسلان كونان

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم

في خط الهجوم: عبد العزيز العليوة - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني

وتواجد على مقاعد البدلاء: أمين بخاري - وليد عبد الله - محمد قاسم - محمد صهلولي - أيمن يحيى - خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح آدم.