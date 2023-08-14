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رياضة

الاتفاق يفوز على النصر في غياب رونالدو بالجولة الأولى من الدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي،  فاز فريق الاتفاق على النصر بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

أهداف مباراة النصر والاتفاق

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول بعدما سدد كرة سكنت الشباك، كارسيو عادل النتيجة للاتفاق في الدقيقة 47 وحسمها موسي ديمبلي في الدقيقة 52 للاتفاق ليحصد رجال جيرارد أول 3 نقاط.

تشكيل النصر أمام الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

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في خط الدفاع: نواف بوشل - محمد آل فتيل - مختار علي - جيسلان كونان

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم

في خط الهجوم: عبد العزيز العليوة - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني

وتواجد على مقاعد البدلاء: أمين بخاري - وليد عبد الله - محمد قاسم - محمد صهلولي - أيمن يحيى - خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح آدم.

ويعود آخر فوز للنصر على الاتفاق بالدمام في يناير 2020، وخاض بعدها 3 مواجهات انتهت بالتعادل.

ومن ناحيته يتفوق النصر على الاتفاق في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين "فاز العالمي في 12 مباراة مقابل 6 لفارس الدهناء، وحسم التعادل 8 مواجهات".

ويسعى العالمي للفوز الأول على مضيفه الاتفاق في أغسطس منذ انطلاقة دوري المحترفين عام 2008.

والتقى النصر والاتفاق خلال أغسطس 3 مرات في الدوري، فاز فارس الدهناء مرة، بينما حضر التعادل في مناسبتين.

وكان أول لقاء بينهما في أغسطس عام 2009، وانتهى بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

وفي 2015 فاز الاتفاق (1ـ0)، أما اللقاء الثالث فكان عام 2017 وانتهى بالتعادل (2ـ2).

غياب رونالدو عن مباراة النصر والاتفاق

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الفحص المبدئي يؤكد إصابة ‎كريستيانو رونالدو قائد ‎النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة ‎الاتفاق في الجولة الأولى من ‎دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يدعم النصر أمام الاتفاق

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي منشورا باللغة العربية لدعم النصر في مواجهة الاتفاق عبر فيس بوك قبل أن يقوم بحذفه بعدها بدقائق.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر فيس بوك: "النصر بمن حضر"، ليقوم بعدها بدقائق بحذف المنشور دون أن يوضح السبب.

وعاد مرة أخرى بدقائق ونشر كريستيانو رونالدو المنشور مجددا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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النصر الاتفاق رونالدو

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