الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

تشافي يحسم مصير عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة

عبد الصمد الزلزولي،
عبد الصمد الزلزولي، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الاثنين، عن الموقف النهائي للاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، نجم فريق برشلونة، الذي يقوده تشافي، من البقاء في صفوف البرسا هذا الصيف.

وشارك عبد الصمد الزلزولي في مباراة خيتافي، أمس الأحد، في الجولة الأولى من الليجا، بدلا من أندرياس كريستينسن، وخلق خطورة كبيرة على مرمى الفريق المدريدي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشافي استقر على بقاء عبد الصمد الزلزولي ضمن صفوف برشلونة في الموسم الجاري.

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ويثق تشافي في إمكانات الزلزولي من بين كل معاري البرسا في الموسم الماضي، بعد الأداء الذي قدمه مع أوساسونا، ومستواه في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن تشافي يرى أن عبد الصمد الزلزولي يمر بحالة نضج كبيرة، ولديه استعداد بدني هائل، كما يجيد في مركز الجناح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزلزولي يشبه إلى حد كبير عثمان ديمبلي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، في المراوغات والسرعة والاحتفاظ بالكرة والثقة بالنفس.

في الوقت ذاته، يتمسك الزلزولي بالبقاء مع برشلونة، على الرغم من العرض المغري الذي تلقاه من ريال بيتيس، على أمل أن يكون أحد رجال تشافي هيرنانديز.

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ونشر رافينيا صورة له من مباراة الأمس، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها: "حسنًا.. أود أن أكتب هنا وأعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفني والمشجعين، وجميع من يتابعونني هنا على إنستجرام".

وأضاف: "أخطأت، وكان بإمكاني أن أكلف الفريق أكثر من ذلك.. ليست هذه الطريقة التي أردت أن أبدأ بها الموسم، أنا مدرك ومسؤول عما حدث بالأمس".

وتابع: "إننا نتعلم كيف نتحسن مع الأخطاء، وبلا شك سأتحسن من خلال أخطائي.. الكثير منكم يكرهني الآن، لكن هذا لن يمنعني من الاستمرار في تقديم أفضل ما لدي، من أجل هذا القميص".

واختتم الدولي البرازيلي: "أنا كتالوني.. وسأظل واحدًا منكم..آمل أن أتمكن من تعويض خطئي قدر الإمكان".

 

 

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