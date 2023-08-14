بعد نشره وحذفه، كريستيانو رونالدو يغرد مجددا بالعربية

الدوري السعودي، نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي منشورا باللغة العربية عبر فيس بوك قبل أن يقوم بحذفه بعدها بدقائق.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر فيس بوك:"النصر بمن حضر"، ليقوم بعدها بدقائق بحذف المنشور دون أن يوضح السبب.

وعاد مرة أخرى بدقائق ونشر كريستيانو رونالدو المنشور مجددا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، يغيب عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

ويلتقي اليوم الإثنين، النصر السعودي مع الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

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ويعود آخر فوز للنصر على الاتفاق بالدمام في يناير 2020، وخاض بعدها 3 مواجهات انتهت بالتعادل.

ويتفوق النصر على الاتفاق في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين "فاز العالمي في 12 مباراة مقابل 6 لفارس الدهناء، وحسم التعادل 8 مواجهات".

ويسعى العالمي للفوز الأول على مضيفه الاتفاق في أغسطس منذ انطلاقة دوري المحترفين عام 2008.

والتقى النصر والاتفاق خلال أغسطس 3 مرات في الدوري، فاز فارس الدهناء مرة، بينما حضر التعادل في مناسبتين.

وكان أول لقاء بينهما في أغسطس عام 2009، وانتهى بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

وفي 2015 فاز الاتفاق (1ـ0)، أما اللقاء الثالث فكان عام 2017 وانتهى بالتعادل (2ـ2).

موعد مباراة الاتفاق والنصر السعودي

وانطلقت صافرة مباراة النصر والاتفاق في الجولة الأولى للدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر

وتنقل مباراة النصر والاتفاق عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لدوري روشن في الوطن العربي.

غياب رونالدو عن مباراة النصر والاتفاق

وتأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الفحص المبدئي يؤكد إصابة ‎كريستيانو رونالدو قائد ‎النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة ‎الاتفاق في الجولة الأولى من ‎دوري روشن السعودي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق ضد النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 HD

الشباب ضد الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2 HD