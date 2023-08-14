الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حقيقية مفاوضات الأهلي مع آدمز ومصطفى أشرف

آدمز ومصطفى أشرف،
آدمز ومصطفى أشرف، فيتو

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع أكوا آدمز المحترف في الدوري النرويجي، للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خارج الحسابات حتى الآن، والأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية للحصول على توقيعه".
 

الأهلي، فيتو

الدوري المصري، تتصدر صفقتا انضمام إمام عاشور والمغربي رضا سليم، إلى النادي الأهلي، صفقات اللاعبين في الميركاتو الصيفي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

Advertisements

 

وتعتبر صفقة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم هما الأبرز في الدوري المصري حتى الآن، بعدما تخطت كل صفقة مبلغ المليون دولار بعكس باقي صفقات الأندية التي أبرمت في الدوري المصري بين الفرق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وانحصرت قيمة الصفقات الداخلية بين الأندية في الدوري باستثناء الصفقتين المدويتين التي أبرمهما الأهلي ما بين 200 ألف دولار و400 ألف دولار، في الوقت الذي لم يعلن الزمالك فيه عن صفقات جديدة حتى الآن.

تكلفة صفقة إمام عاشور للنادي الأهلي 

وكانت صحيفة Tipsbladet الدنماركية أكدت أن صفقة إمام عاشور إلى الأهلي كلفت خزائن الأحمر 2 مليون و600 ألف دولار، بعقد شراء دائم، وهو ما يقارب المبلغ الذي دفعه نادي ميتلاند الدنماركي في التعاقد مع اللاعب قادمًا من صفوف الزمالك في يناير الماضي.

وأنهى النادي الأهلي رسميًّا، إجراءات ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح لاعبًا في القلعة الحمراء.

ويحصل إمام عاشور على راتب الفئة الأولى بالقلعة الحمراء، ليصل راتبه إلى 15 مليون جنيه سنويًّا، مع زيادته بشكل سنوي، وهو راتب خيالي مقارنة بما كان يتقاضاه في الزمالك حيث كان يحصل على مليوني جنيه سنويًّا قبل مضاعفتها إلى 4 ملايين في عهد اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب.

أرقام صفقة رضا سليم إلي النادي الأهلي

كما أعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.. ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك

وكانت تقارير أكد أن الأهلي اتفق على دفع 2 مليون و100 ألف دولار  على 3 أقساط بالإضافة لـ300 ألف دولار على نسبة المشاركة وتسجيل الأهداف و20% من إعادة البيع لنادي الجيش الملكي المغربي في صفقة انضمام رضا سليم.

كما  اتفق رضا سليم مع الأهلي على الحصول على 800 ألف دولار بزيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار.

القيمة التسويقية للمغربي رضا سليم

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المتخصص في أسعار انتقالات اللاعبين.

ويبلغ اللاعب المغربي من العمر 23 عامًا، وبدأ مسيرته الاحترافية في فريق الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي، ويعد اللاعب محل أنظار العديد من الأندية على مستوى الوطن العربي قبل أن يرتبط اسمه مؤخرًا بالنادي الأهلي.

ويلعب اللاعب المغربي في أكثر من مركز، حيث يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وفي المركز رقم 10.

أخبار الأهلي، السعودية تستضيف السوبر الأفريقي وجولة تفقدية للخطيب في فرع الشيخ زايد

ثنائي بيراميدز على أعتاب الانتقال لنادي زد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي أكوا آدمز آدمز الدوري النرويجي مصطفى أشرف أكوا آدمز المحترف في الدوري النرويجي مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني الميركاتو الصيفي نادي ميتلاند الدنماركي ترانسفير ماركت نادي الجيش الملكي المغربي

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، السعودية تستضيف السوبر الأفريقي وجولة تفقدية للخطيب في فرع الشيخ زايد

الأهلي ينعى إبراهيم الإسناوي لاعب الاتحاد السابق

حساب الأهلي مرحبا بـ مصطفى كيجو: أهلًا بك في قلعة البطولات

في مثل هذا اليوم، الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الكرة المصرية

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

حقيقية مفاوضات الأهلي مع آدمز ومصطفى أشرف

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية