حق التكوين، هذا ما يريده الرجاء المغربي من الأهلي في صفقة انتقال رضا سليم

أكد محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء المغربي، أن رضا سليم أحد أبناء نادي الرجاء.

وقال بودريقة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "انتقال رضا سليم للأهلي سيفيد الفريق الأحمر، فهو لاعب واعد وصفقة جيدة".

وأكمل: "الرجاء يحق له الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين".



رضا سليم ينتظم في تدريبات الأهلي

وانتظم المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

Advertisements

وسافر رضا سليم إلى المغرب صباح الثلاثاء على أن يعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتى تصل إلى ثلاثة أسابيع لبدء فترة الإعداد استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يومًا عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي الخميس القادم في ربع نهائي كأس مصر.

الأهلي يتعاقد مع رضا سليم

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب رضا سليم للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الفيس بوك فيديو لتقديم اللاعب بعنوان: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة.. رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.

أرقام رضا سليم مع الجيش الملكي

يعد اللاعب المغربي رضا سليم أبرز العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما قدم أداءً مميزًا مع فريقه الجيش الملكي المغربي، وتوج معه مؤخرا بلقب الدوري.

وفي السطور التالية أرقام وإحصائيات اللاعب رضا سليم مع فريقه الجيش الملكي هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية:

شارك اللاعب رضا سليم رفقة الجيش الملكي في مختلف البطولات المحلية في 39 مباراة بين الدوري والكأس استطاع تسجيل 13 هدفًا وصنع 14 ليساهم اللاعب في 27 هدفًا رفقة فريقه في الموسم الماضي.

وشارك رفقة منتخب بلاده في مباراة دولية واحدة كانت في عام 2021.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المتخصص في أسعار انتقالات اللاعبين.

ويبلغ اللاعب المغربي من العمر 23 عامًا، وبدأ مسيرته الاحترافية في فريق الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي، ويعد اللاعب محل أنظار العديد من الأندية على مستوى الوطن العربي قبل أن يرتبط اسمه مؤخرًا بالنادي الأهلي.

ويلعب اللاعب المغربي في أكثر من مركز حيث يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وفي المركز رقم 10.