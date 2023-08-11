إمام عاشور يشعل المنافسة في وسط ملعب الأهلي بالموسم الجديد

الأهلى، يشهد مركز وسط الملعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسة شراسة على حجز مكان التشكيلة الأساسية للفريق، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

9 لاعبين يتنافسون في وسط ملعب الأهلى

ويتنافس 9 لاعبين على حجز مكان في مركز وسط الملعب في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر بداية من الوافد الجديد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي إلى جانب كريم نيدفيد العائد من الإعارة من صفوف فريق فيوتشر إف سى فضلا عن السداسى مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية وأحمد قندوسى ومحمد فخرى وأحمد نبيل كوكا وكذلك أكرم توفيق العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الذي ينوى السويسري مارسيل كولر الاعتماد عليه في مركز وسط الملعب بدلا من الظهير الأيمن فى ظل تألق محمد هانى وخالد عبد الفتاح ثنائى الجبهة اليمنى الى جانب اقتراب عودة كريم فؤاد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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موعد عودة كولر من سويسرا

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم 23 أغسطس القادم، لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-2023.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس القادم، وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد



وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

من ناحية أخرى تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل