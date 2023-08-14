محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض تجديد عقده حتى هذه اللحظة ويرغب في الرحيل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر رفض في وقت سابق رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي الذي قدم عرضا رسميا قيمته 2 مليون دولار".

وأضاف أمير هشام: "شريف يرغب في الرحيل قبل موسم من نهاية عقده ويرغب في الرحيل، وبالتالي سيتم العودة إلى كولر، وحال رفض المدير الفني سوف يستمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده، وحال موافقته سوف يتم العمل على فتح المفاوضات مع النادي السعودي".



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أفشة يرحب بالتجديد مع الأهلي

وأكد أمير هشام أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحب بالتجديد والاستمرار مع الفريق بالفترة المقبلة.

وتابع هشام: "الأهلي دخل في مفاوضات مع أفشة من أجل تجديد عقده بالفترة المقبلة، واللاعب رحب بالاستمرار مدة أطول داخل الفريق".



افشة، فيتو

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

وكشفت تقارير سعودية اليوم الأحد، عن موعد ومكان السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الإفريقي خلال الأيام المقبلة ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الخطيب يتفقد المشروعات الإنشائية بفرع زايد ويطلب الالتزام بالمخطط الزمني

وتفقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عددًا من المشروعات الإنشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد، وفي مقدمتها منطقة جلوس الأعضاء التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي، وغيرها من المشروعات المقرر افتتاحها تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية بالفرع.

ورافق الكابتن الخطيب خلال الزيارة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع زايد، واللواء يحيى أباظة مدير الأمن وبحضور الشركة المنفذة للمشروعات.

واستمع الكابتن الخطيب إلى شرح من المهندس سامح علي كامل للمشروعات الإنشائية داخل فرع النادي بالشيخ زايد، ومراجعة المواعيد التي سبق أن تم التأكيد عليها للانتهاء من هذه المشروعات، ووجه خلال حديثه مع المستشار الهندسي والشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد مع مراعاة جودة المواصفات في كافة المشروعات.

وقال المهندس سامح علي كامل إن منطقة جلوس الأعضاء التي تم الانتهاء منها وافتتاحها بشكل رسمي، وتضم شاشة عملاقة على أعلى مستوى، تعد إضافة جديدة على المستوى الخدمي لأعضاء الأهلي، لافتًا إلى وجود مخطط إنشائي لربط عدة مناطق داخل الفرع.

الأهلي يضم مصطفى كيجو لفريق رجال السلة لمدة 4 سنوات

وأعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن انضمام مصطفى «كيجو» إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» لمدة 4 سنوات، قادمًا من نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بقيد اللاعب، تمهيدًا للانتظام مع الفريق خلال فترة الإعداد، استعدادًا للموسم الجديد.

حساب الأهلي مرحبا بـ مصطفى كيجو: أهلًا بك في قلعة البطولات

وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الترحيب بمصطفى كيجو المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صور ل مصطفى كيجو وعلق عليها قائلا: "مرحبا بك في قلعة البطولات.. نادى القرن.. النادى الأهلى

الأهلي ينعى إبراهيم الإسناوي لاعب الاتحاد السابق

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة إبراهيم الإسناوي لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق.

وقال الأهلي فى بيان رسمي: "محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى إبراهيم الإسناوي، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".