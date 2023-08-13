الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

حساب الأهلي مرحبا بـ مصطفى كيجو: أهلًا بك في قلعة البطولات

مصطفى كيجو، فيتو
مصطفى كيجو، فيتو

الأهلى، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الترحيب بمصطفى كيجو المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صور ل مصطفى كيجو وعلق عليها قائلا: "مرحبا بك في قلعة البطولات.. نادى القرن.. النادى الأهلى".

 

أعلن خالد العوضى مدير عام النشاط الرياضي بالنادى الأهلى عن انضمام مصطفي كيجو إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي قادما من صفوف فريق الشمال القطرى بعقد ممتد لمدة أربع سنوات في صفقة انتقال حر.

 

وشهدت الساعات القليلة الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية بين إدارة النادي ومصطفى كيجو لضمه الى قائمة الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

 

 

وقع مصطفى كيجو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي الزمالك السابق، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل 2023/2024.

Advertisements

وكان كيجو قد أعلن رحيله عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي، وانضم لصفوف فريق الشمال القطري، قبل أن يفسخ عقده وينضم للقلعة الحمراء.

وشهدت الفترة الماضية تنقل عدد من اللاعبين بين الأهلي والزمالك، وهو ما يتسبب في حدوث حالة من الشحن بين جماهير الفريقين.

 

وأعلن الزمالك مؤخرًا ضم محمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، لفريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد ساعات من رحيله من المارد الأحمر إلى الدوري الإماراتي.

وعلى جانب آخر، تنطلق يوم الخميس المقبل، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، المقامة حاليا في كرواتيا.

 

مباريات الدور ربع النهائي

ومن المقرر أن تقام يوم الخميس المواجهات التالية:

الدنمارك × البرتغال

مصر × جزر الفارو

كرواتيا × النرويج

ألمانيا × إسبانيا

 

منتخب مصر يواجه جزر الفارو

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب جزر الفارو، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جزر الفارو يوم الخميس المقبل.

 

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة (20-17).

وكان المنتخب قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي، بعد الفوز على منتخب البرازيل أمس الاثنين في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي.

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي

وحسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بقيادة محمد الألفي المدير الفني، التأهل للدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي منتخبات، مصر وإسبانيا والبرازيل والتشيك.

 

منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الرئيسي متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة بعد الفوز في مبارياته الثلاث أمام اليابان والتشيك وأيسلندا.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب اليابان، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية أمام منتخب التشيك، وفاز في الجولة الثالثة أمام أيسلندا.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الأهلي اخبار الرياضة الاهلي اليوم

مواد متعلقة

في مثل هذا اليوم، الأهلي يحقق أكبر فوز في تاريخ الكرة المصرية

الأهلى، جولة تفقدية لـ الخطيب في فرع النادى بالشيخ زايد

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

الأكثر قراءة

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

اسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

أزمة في تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

تعليق يورجن كلوب على غضب محمد صلاح بعد استبداله أمام تشيلسي

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

تدشين رابطة للصلع في الأردن، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

المزيد
الجريدة الرسمية