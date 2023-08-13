أخبار الرياضة اليوم.. غضب لاعبي الزمالك من الإدارة.. رابطة الأندية تختار معلول أفضل ظهير أيسر.. وليفربول يتعادل مع تشيلسي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشفت تقارير سعودية اليوم الأحد، عن موعد ومكان السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غاضبون بسبب تجاهل الإدارة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي 2022-2023.

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وتابع المصدر أن إدارة الزمالك وعدت اللاعبين في أكثر من مناسبة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين ولكن دون تنفيذ ذلك الوعد أو بصرف جزء بسيط جدا من المستحقات.

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ليفربول بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

غادر النجم الدولي المصري محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه تشيلسي غاضبا، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت مباراة نانت مع ضيفه تولوز بفوز الأخير 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب البوجور.

وسجل المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، هدف نانت في شباك تولوز في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، وتعادل لفريق تولوز النجم الدولي المغربي زكريا أبو خلال في الدقيقة 63 وأضاف زميله راسموس نيكولايسن هدف الفوز القاتل لـ تولوز في الدقيقة 90.

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت بسباعية نظيفة علي حساب لوكوموتيف لايبزيج في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق لوكوموتيف في دور 64 من بطولة كأس ألمانيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اختيار التونسي علي معلول، كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع النادي الأهلي.

خرج النجم الدولي المصري طارق حامد، من حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي.

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة للاعب وموقف الإدارة.

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يمتلك عددا من العروض الأوروبية والخليجية للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

انتهت مباراة توتنهام أمام مضيفه برينتفورد بالتعادل 2/2، اليوم الأحد، في المباراة التي جرت على ملعب جريفين بارك، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل كريستيان روميرو وإيمرسون هدفي توتنهام، بينما سجل بريان مبيومو ويوان ويسا هدفي برينتفورد.

كأس مصر، حدد اتحاد الكرة، عن آخر يوم لدفع اشتراك المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

وقرر اتحاد الكرة، فتح الباب أمام جميع الأندية لدفع الاشتراك في بطولة كأس مصر الموسم الجديد.

اتحاد الكرة، في تطور جديد للأزمة التي تسبب فيها اتحاد الكرة في مسابقة دوري القسم الثالث بسبب القرار المفاجئ رقم 2965 الذي اتخذه الاتحاد ضد نادي أبوتيج الرياضي يوم 7 أغسطس الجاري, تقدم طارق أبو عقرب رئيس نادي أبو تيج اليوم بشكوى رسمية إلى لجنة التظلمات بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجي للاحتفاظ بحقه في البقاء بدوري القسم الثالث.

كرة اليد، خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب كرواتيا بنتيجة (39-36)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم للمنافسة على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب كرواتيا على مصر بنتيجة (18-17)، قبل أن يتعادل المنتخبين في الشوط الثاني بنتيجة (30-30).