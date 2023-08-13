الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

جلسة زيزو مع الإدارة تحسم مصيره مع الزمالك، اعرف التفاصيل

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة للاعب وموقف الإدارة.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يمتلك عددا من العروض الأوروبية والخليجية للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف: زيزو يريد خوض تجربة جديدة خارج الزمالك في الموسم المقبل إذا لم يتم حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة ترفع من المستوى الفني للفريق.

وتابع المصدر: هناك جلسة ستعقد خلال أيام بين زيزو والإدارة لحسم مصير احترافه أو البقاء مع الأبيض خاصة أن عقده يستمر مع الزمالك حتى نهاية عام 2025.

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وأتم المصدر حديثه: كما أن الجلسة ستتضمن طلب زيزو مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك للموسم الماضي 2022-2023.

مصير مركز حراسة المرمى في الزمالك

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفكير الإدارة في مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد 2023 / 2024.

وقال المصدر إن الزمالك قام بقيد الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد في القائمة الأولى باتحاد الكرة بينما وضع محمد نديم على قائمة الانتظار.

وتابع المصدر: “وضع محمد نديم على قائمة الانتظار تحسبا للتعاقد مع حارس مرمى جديد وهي طلبات أوسوريو”.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو طلب التعاقد مع حارس مرمى يجيد الخروج بالكرة ويتجاوز طوله الـ 190 سم وفي حال استطاعت الزمالك التعاقد مع طلباته سيتم قيده في القائمة الثانية وبخلاف ذلك سيتم قيد محمد نديم.

وتابع المصدر الأولوية في الوقت الحالي هي التجديد لمحمد صبحي الذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم القادم وفي حال طلب عواد الرحيل وقدم عرضا مناسبا قد يرحل في حالة ضم حارس مميز ليكون بجانب صبحي ونديم.

ومن ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فى اجتماعه الذي عقد خلال الأيام الماضية إسناد ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء إلى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يتولى جمال عبد الحميد إدارة كرة القدم بالنادي بالتنسيق مع أمير مرتضى رئيس قطاعات الكرة فى الزمالك ومعه عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

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