الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز 2-1 بالدوري الفرنسي

نانت ضد تولوز، فيتو
نانت ضد تولوز، فيتو

انتهت مباراة نانت مع ضيفه تولوز بفوز الأخير 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب البوجور.

وسجل المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، هدف نانت في شباك تولوز في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، وتعادل لفريق تولوز النجم الدولي المغربي زكريا أبو خلال في الدقيقة 63 وأضاف زميله راسموس نيكولايسن هدف الفوز القاتل لـ تولوز في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يحصد تولوز أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري الفرنسي للموسم 2023-2024، ويفقد نانت النقاط في أول مباراة بالموسم الجديد على ملعبه البوجور.

 

مصطفى محمد مع نانت ضد تولوز، فيتو

تشكيل نانت أمام تولوز

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: بيير جابرييل، نيكولاس باولس، زيزي، كوينتن ميرلين.

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا، فلورنت مولت، صامويل موتوسامي.

خط الهجوم: ماركوس كوكو، موسيس سيمون، مصطفى محمد.

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تصريحات مصطفى محمد 

وتحدث مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي عن الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وأكد الدولي مصطفى محمد في تصريحات لموقع نادي نانت الفرنسي: "محمد صلاح أسطورة مصرية، ويزيد من أي لاعب يلعب بجواره، أتعلم منه كل شيء باستمرار، أجلس معه، أحب أن أتعلم منه كيف يتدرب، ماذا يأكل، كيف يتطور، لإنه إنسان ناجح وفخر لنا جميعًا، وأي لاعب يلعب معه يضيف له الكثير".

وواصل مصطفى محمد: "أعمل حتى في العطلة وأحرم نفسي من بعض الطعام وأواصل التدرب.. والموسم الماضي لم يكن سهلا".

وقال: “هدفي في الموسم الجديد هو لقب هداف الدوري الفرنسي والأمر ليس بعيدا ويحتاج لتفاصيل صغيرة والكثير من الجهد، هذا هدفي الشخصي وأتمنى من زملائي مساعدتي في تحقيقه”.

وكان نادي نانت الفرنسي قد أعلن رسميا عن تفعيل بند شراء مصطفى محمد من جالاتا سراي، مقابل 5.75 مليون يورو، بعدما لعب مع الفريق لمدة موسم معارا.

وأكد النادي الفرنسي أن مصطفى محمد سيبقى في النادي حتى 2027.

ورفض المهاجم مصطفى محمد، العودة إلى نادي جالاتا سراي التركي، بحسب آخر المستجدات الصحفية التي كشفت اهتمام مونبلييه الفرنسي بالحصول على خدماته في صيف 2023.

وأشار موقع "ahaber" التركي، إلى أن مصطفى محمد لا يرغب في اللعب مجددًا مع جالاتا سراي، مضيفًا أنه رفض كذلك عرضًا تركيًا آخر من طرابزون سبور، وأكد أن مونبلييه الفرنسي يراقب مصطفى محمد عن قرب، قبل التحرك في سوق الانتقالات الصيفية لضمه، سواءً بصفة نهائية أو على سبيل الإعارة.

مع نانت، استطاع المهاجم المصري مصطفى محمد، تسجيل 12 هدفًا وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الرسمية.

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن مصطفى قريب من العودة إلى جالاتا سراي، على أن يصبح احتياطيًا في قائمة بطل الدوري التركي، لصالح الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

نانت يتقدم على تولوز بهدف مصطفى محمد في الشوط الأول من الدوري الفرنسي

مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز في الدوري الفرنسي

 

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