الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

فتح باب الاشتراك في كأس مصر وهذا آخر موعد لسداد الرسوم

كأس مصر،فيتو
كأس مصر،فيتو

كأس مصر، حدد اتحاد الكرة، عن آخر يوم لدفع اشتراك المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

 

وقرر اتحاد الكرة، فتح الباب أمام جميع الأندية لدفع الاشتراك في بطولة كأس مصر الموسم الجديد. 

وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي، أن يوم 16 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات الأندية للمشاركة بالبطولة ودفع رسوم الاشتراك وتحديد ملعب الفريق  الأساسي والاحتياطي. 

 

 

وأعلن اتحاد الكرة قيمة رسوم الاشتراك في بطولة كأس مصر موسم 2023-2024 لأندية الدوري الممتاز وجميع أندية الأقسام الأخرى.

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وتبلغ قيم الاشتراك في بطولة كأس مصر لأندية الممتاز مبلغ 50 ألف جنيه ولباقي الدرجات مبلغ عشرة آلاف جنيه.

أخبار كأس مصر

وتبلغ قيمة المشاركة في كأس مصر للكرة النسائية لجميع الأقسام مبلغ عشرة آلاف جنيه فيما تبلغ قيمة الاشتراك في كأس مصر لكرة الصالات النسائية مبلغ الفين جنيه.


وتبلغ قيمة الكشف عن المنشطات لاعبي الدوري المصري الممتاز مبلغ 100 الف جنيه، موسم 2023-2024.

وأكد اتحاد الكرة في تعليمات القيد الموسم الجديد 2023-2024، تسديد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على دفعتين متساويتين.

وكان اتحاد الكرة حدد مبلغ مليون و٧٥٠ ألف جنيه على كل ناد ببطولة الدوري الممتاز  نظير مستحقات الحكام في الموسم الجديد 2023-2024.

وأكد اتحاد الكرة على تسديد مستحقات الحكام على مرتين لرابطة الأندية المحترفة بواقع ٨٧٥ ألف جنيه مع القائمة الأولى ومثلهم مع القائمة الثانية.


 وأعلن اتحاد الكرة، تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد 2023-2024 والتي يشهد قيد 30 لاعبا في قائمة الفريق وإلغاء مسابقة دوري الجمهورية مواليد 2001 رسميا.

 

تعليمات القيد باتحاد الكرة للموسم الجديد 2023-2024 


وتشمل تعليمات القيد قوائم مسابقات الناشئين والبراعم ومواعيد القيد لكافة الأقسام مستحقات الحكام للموسم القيد وغيرها من الإجراءات. 

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