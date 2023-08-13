أبوتيج يتقدم بشكوى لتظلمات اتحاد الكرة للاحتفاظ بحق البقاء بالقسم الثالث (مستندات)

اتحاد الكرة، في تطور جديد للأزمة التي تسبب فيها اتحاد الكرة في مسابقة دوري القسم الثالث بسبب القرار المفاجئ رقم 2965 الذي اتخذه الاتحاد ضد نادي أبوتيج الرياضي يوم 7 أغسطس الجاري, تقدم طارق أبو عقرب رئيس نادي أبو تيج اليوم بشكوى رسمية إلى لجنة التظلمات بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجي للاحتفاظ بحقه في البقاء بدوري القسم الثالث.



رئيس نادي أبو تيج في اتحاد الكرة

وتوجه طارق أبو عقرب اليوم إلى اتحاد الكرة بخطاب احتجاج رسمي تم تقديمه للجنة التظلمات بالاتحاد وتم دفع رسومه المقدرة بـ 5700 جنيه، وتم تدعيمه بالمستندات الرسمية التي تؤكد صحة موقفه طوال الموسم المنتهي 2022/2023 والتي تؤكد بقاءه بدوري القسم الثالث في الموسم المقبل 2023/2024.



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شكوى نادي أبو تيج للجنة تظلمات اتحاد الكرة، فيتو

وجاء في خطاب الاحتجاج ان نادي أبو تيج يتقدم للتظلم من قرار اتحاد الكرة رقم 2965 الذي مفاده قبول الاتحاد للاحتجاج المقدم من نادى البداري لما جاء به من مخالفات عديدة وجسيمة فى حق نادى أبوتيج، حيث إن نادي البداري تقدم بالاحتجاج على اشتراك أحد لاعبي نادي أبو تيج في المباراة المقامة بين فريقه أبو تيج ونظيره نادي ناصر الفكرية التي أقيمت يوم 15 نوفمبر من العام الماضي 2022، حيث قام الاتحاد بإتخاذ القرار باعتبار نادي أبو تيج مهزوما بنتيجة صفر /2، وإعادة صياغة الترتيب العام لنادى أبوتيج من ترتيبه المقرر له فى المجموعة إلى درجة أقل فهو جرم فادح فى حق الفريق لنجد أن هذا القرار تسبب فى حرمان النادى من ترتيبه العام وحرمان اللاعبين أبناء النادى من التمتع بمكاسب فوزهم وجهدهم المبذول فى المباراة.

مخالفة اتحاد الكرة للائحة المسابقات، فيتو

قرار اتحاد الكرة يخالف لائحة المسابقات

وجاء في احتجاج أبوتيج أيضا أن هذا القرار جاء بالمخالفة لنص المادة رقم 5 الاحتجاجات من لائحة لجنة التظلمات والتي تنص على أن يتم تقديم الاحتجاج للجنة المسابقات التى تدير المسابقة بالفرع فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة من موعد إنتهاء المباراة فإذا تصادف فى هذه المدة عطلة رسمية تستكمل المدة عقب أيام العطلة.



أبو عقرب يفند مخالفات منطقة أسيوط

ويضيف طارق أبوعقرب في احتجاجه ان اتحاد الكرة لم يراع المواعيد القانونية فى قبوله للاحتجاج الذي قدمه نادى البدارى في 7/8/2023- أي بعد الموعد القانوني بمدة تجاوزت الثمانية أشهر، كما أن منطقة أسيوط لكرة القدم لم تقم بإخطار نادى أبو تيج بإيقاف هذا اللاعب قبل المباراة، وإن كان قرار الاتحاد صحيحًا بقبول تظلم نادي البداري بعد انقضاء الموعد القانوني من تقدم نادى أبو تيج وتفوقه على نظيره نادى ناصر الفكرية فهنا تثار عدة تساؤلات:

أولًا:هل أخطرت المنطقة نادي أبوتيج بإيقاف هذا اللاعب قبل المباراة ؟ وهل يوجد مثل هذا القرار من إدارة مسابقات منطقة أسيوط؟

ج: لم تخطر المنطقة النادي، مع العلم انها المسئولة عن إخطار النادي قبل المباراة بإيقاف اللاعب وعدم مشاركته فى المباراة ولم تتخذ أي إجراء، وبالتالى فموقف اللاعب من مشاركته فى المباراة لا يمثل مخالفة، وأيضا لم يرد عليه أية ملاحظات من مراقب المباراة والذى يقوم بمراجعة أسماء اللاعبين ومواقفهم.

وثانيا: هل احتج نادي ناصر الفكرية (المضار) فعليا من هذا الإشراك (للاعب نادي أبو تيج) حتى؟

ج: لم يحتج نادى (ناصر الفكرية) وهو النظير فى المباراة بصورة رسمية أو غير رسمية سواء فى الموعد القانونى للاحتجاج أو غيره.

وجاء في نهاية الاحتجاج، أنه بناء علي كل ذلك فإن نادي أبوتيج يتظلم من اتحاد الكرة ويطالب الاتحاد إلغاء القرار رقم 2965 الصادر من الاتحاد في 7/8/2023 والذي جاء مخالفا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم وما يترتب عليه من آثار.

وأرفق نادي أبوتيج ضمن احتجاجه كل المستندات التي تؤكد علي صحة موقفه القانوني ومنها الإيصال الذي دفع قيمته نادي أبو تيج وهي 5700 جنيها يوم 31 يوليو الماضي لمنطقة أسيوط وهي رسم الاشتراك في دوري الموسم الجديد المقبل 2023/2024 وقبلته المنطقة.



قرار اتحاد الكرة ضد نادي أبو تيج المخالف للائحة، فيتو

ومن أهم المستندات المرفقة بالاحتجاج أيضا، لائحة الاحتجاجات والبند رقم 5 بالقسم الثاني الذي يكشف ويؤكد علي مرور الفترة القانونية لأي احتجاج الـ 48 ساعة بـ 9 أشهر كاملة، وكذلك جدول فرق واندية مجموعة ابوتيج في مسابقته للموسم المقبل 2023/2024 وهي المجموعة الثانية بالقسم الثالث ومدرج رسميا بها نادي أبو تيج في المرتبة السابعة بجدول المجموعة ضمن 11 فريقا.



ومن بين المستندات المرفقة ايضا صورة من إيصال احتجاج ابوتيج المقدم لإدارات حسابات الاتحاد اليوم بقيمة 5700 جنيه ورقمه 71185 بالإضافة إلى صورة من القرار الخاطئ الذي اتخذه الاتحاد يوم 7 أغسطس الجاري ورقمه 2965.



طارق أبو عقرب رئيس نادي أسيوط، فيتو

سلامة موقف نادي أبو تيج

وصرح طارق أبو عقرب رئيس نادي أبو تيج أن موقف ناديه سليم تماما وان الاتحاد أخطأ في قراره تماما لعدة اسباب قوية أهمها لقبول احتجاج البداري شكلا ومضمونا وذلك خارج المدة القانونية وثانيا قبوله دون الرجوع إلى بنود لائحة الاحتجاج وثالثا لتجاوز الاتحاد لاختصاصات منطقة اسيوط لكرة القدم التي رفضت قبول الاحتجاج أساسا، وهي الجهة المختصة بإدارة المسابقة والمختصة بحل أي نزاع.