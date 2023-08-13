الدوري الإنجليزي، توتنهام يتعادل مع برينتفورد 2/2

انتهت مباراة توتنهام أمام مضيفه برينتفورد بالتعادل 2/2، اليوم الأحد، في المباراة التي جرت على ملعب جريفين بارك، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل كريستيان روميرو وإيمرسون هدفي توتنهام، بينما سجل بريان مبيومو ويوان ويسا هدفي برينتفورد.

ومنح حكم المباراة 11 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول، وتأخر انطلاق المباراة لدقائق بسبب عطل في شبكة الصرف الصحي بالملعب.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع، حيث تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة بدون فرص خطيرة على مرمى الفريقين.

Advertisements

تشكيل توتنهام أمام برينتفورد

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: إيميرسون رويال، كريستيان روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يافين بيسوما، أوليفر سكيب، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سون هيونج مين، ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي.

تشكيل برينتفورد ضد توتنهام

حراسة المرمى: فليكين.

خط الدفاع: ريكو هنري، كريستوفر أيير، بينوك، كولينز، هيكي.

خط الوسط: ماتياس يانسن، نورجارد، جانليت.

خط الهجوم: يوان ويسا، بريان مبيومو.

سون قائد توتنهام الجديد بعد رحيل كين

وأعلن نادي توتنهام هوتسبير، بشكل رسمي، عن اسم قائده الجديد، هيونج مين سون، بعد رحيل النجم الإنجليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ.

وأفصح النادي الإنجليزي عن انتقال كين رسميا إلى بايرن ميونخ مقابل 120 مليون يورو.

ونشر توتنهام عبر حسابه على تويتر عدة صور لنجمة الكوري الجنوبي سون هيونج مين وهو يحمل شارة قيادة الفريق، وكتب عليها: "سون قائد نادي توتنهام هوتسبير الجديد".

وقال سون في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: "إنه لشرف كبير أن أكون قائد هذا النادي العظيم".

وأضاف: "كانت مفاجأة كبيرة ولحظة فخر للغاية، لقد قلت بالفعل للاعبين إنه يجب أن يشعر الجميع وكأنهم قادة للفريق، داخل وخارج الملعب".

ونشر كين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ودع خلاله جماهير السبيرز، بعد رحيله إلى بايرن ميونخ.

وتضمنت رسالة كين كلمات مؤثرة: "من الصعب قول كلمة وداع للنادي والجماهير التي فعلت الكثير من أجلي طوال مسيرتي".

وواصل: “من المحزن أن تركت النادي الذي قضيت فيه ما يقرب من 20 عامًا من حياتي، من صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا الآن، الكثير من اللحظات الرائعة والذكريات الخاصة التي سأعتز بها إلى الأبد”.

وأتم "ستظلون دائما في قلبي.. شكرا توتنهام وشكرا لجماهيره".