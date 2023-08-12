السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعيين رئيس غرفة صناعات مواد البناء عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة

أحمد عبد الحميد،
أحمد عبد الحميد، فيتو

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين أحمد عبد الحميد عبد السلام رئيس غرفة صناعات مواد البناء عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة للدورة 2023- 2027.

وشمل القرار تعيين 11 عضوا وهم أحمد عبد الحميد عبدالسلام، وعماد محمود قناوي السيد، وابراهيم فؤاد على المغربي، وشادي صلاح أحمد الكومي، وعبد الفتاح المحجوب صالح، وطارق مصطفى كمال السلاب، وهاني السيد الرواس، وأمير نادر رياض، وأحمد محمد الوسيمي، وأحمد محمد النجار، ونجلاء عبد المنعم نعيم.

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15 أغسطس، آخر موعد لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لاختيار هيئات مكاتبها

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الفائزين بالتزكية

يشار إلى أن فاز باقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، بالتزكية، وبذلك يضم مجلس إدارة الغرفة المكون من 22  عضوًا  بالدورة الجديدة 2023 - 2027  إلى جانب المعينين كلًا من: 

الفائزون بالتزكية بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، كلًا من  اللواء صلاح العبد وأيمن عشري وسيد النواوي وأشرف الشيمي وأشرف خضر وشريف يحيى وخالد حسانين ومحمد مهران ومحمد منظور وإيهاب سعيد ومحمد سامي.

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المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة وزير الصناعة احمد عبد الحميد عبدالسلام رئيس غرفة صناعات مواد البناء

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