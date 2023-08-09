اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الكتب الخارجية ٢٠٢٤ ، استنكر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، حيث تصدر «كتاب الأضواء» موقع التدوينات القصير تويتر، بعد مزاعم وصول سعر كتاب الأضواء لغة عربية ثانوية عامة إلى 670 جنيها وكتاب الامتحان بـ 500 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت التي استعدت فيه المكتبات لعرض الكتب الخارجية، لمختلف الصفوف الدراسية، ضمن الاستعدادات للفصل الدراسى الجديد 2024 الجديد.

حيث تشهد أسعار الكتب الخارجية 2024 ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الماضي والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من الطلاب فى جميع الصفوف، نظرا لأساليبها فى العرض والأسلوب

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حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن أسعار الكتب الخارجية، والتى يعتمد عليها الطلاب طوال فترة العام الدراسى بجانب الكتب المدرسية، متسائلين عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام.

أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام

أكد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقا، أن أسعار الكتب الخارجية تشهد ارتفاعًا ملحوظا هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وأوضح «جابر» في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن ارتفاعات أسعار الكتب الخارجية ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وأيضا زيادة أسعار ورق الطبع المستخدم في طباعة الكتب الخارجية.

100% ارتفاعًا في أسعار ورق الطبع مقارنة بالعام الماضي

وأشار جابر إلى أنه يتم استيراد ورق الطبع من الخارج لافتا إلى أن هذا النوع من الورق شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتعاملات العام الماضي لتصل إلى 100٪.

أسعار ورق الطباعة يرتفع لـ 33 ألف جنيه للطن

ولفت إلى أن سعر الطن يصل قرابة 33 ألف جنيه بينما كان يصل العام الماضي إلى 18 ألف جنيه وبالتالي فهذا يؤثر على تكلفة المنتج النهائى وهو طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

أحمد جابر، فيتو

صادرات قطاع التغليف في عام 2022

وكشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف في تقرير له، أن صادرات قطاع التغليف في عام 2022 سجلت 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021، والتي بلغت 601.63 مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع 46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 43.15 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.

وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار، في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.