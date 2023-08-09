الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

الكتب الخارجية، فيتو
الكتب الخارجية، فيتو

أسعار الكتب الخارجية ٢٠٢٤، استنكر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، حيث تصدر «كتاب الأضواء» موقع التدوينات القصير تويتر، بعد مزاعم وصول سعر كتاب الأضواء لغة عربية ثانوية عامة  إلى 670 جنيها وكتاب الامتحان بـ 500 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت التي استعدت فيه المكتبات لعرض الكتب الخارجية، لمختلف الصفوف الدراسية، ضمن الاستعدادات للفصل الدراسى الجديد 2024 الجديد.

حيث تشهد أسعار الكتب الخارجية 2024 ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الماضي والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي  أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها   شريحة كبيرة من الطلاب  فى جميع الصفوف، نظرا لأساليبها فى العرض والأسلوب

Advertisements

حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن أسعار الكتب الخارجية، والتى يعتمد عليها الطلاب طوال فترة العام الدراسى بجانب الكتب المدرسية، متسائلين عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام.

أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هذا العام

أكد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقا، أن أسعار الكتب الخارجية تشهد ارتفاعًا ملحوظا هذا الموسم الدراسي مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وأوضح «جابر» في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن ارتفاعات أسعار الكتب الخارجية ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وأيضا زيادة أسعار ورق الطبع المستخدم في طباعة الكتب الخارجية.

100% ارتفاعًا في أسعار ورق الطبع مقارنة بالعام الماضي

وأشار جابر إلى أنه يتم استيراد ورق الطبع من الخارج لافتا إلى أن هذا النوع من الورق شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتعاملات العام الماضي لتصل إلى  100٪.

أسعار ورق الطباعة يرتفع لـ 33 ألف جنيه للطن

ولفت إلى أن سعر الطن يصل قرابة 33 ألف جنيه بينما كان يصل العام الماضي إلى 18 ألف جنيه وبالتالي فهذا يؤثر على تكلفة المنتج النهائى وهو طباعة الكتب الخارجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

أحمد جابر، فيتو

صادرات قطاع التغليف في عام 2022

وكشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف في تقرير له، أن صادرات قطاع التغليف في عام 2022 سجلت 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021، والتي بلغت 601.63 مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع 46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 43.15 مليون دولار.

وأشار تقرير المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.
وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع  قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار، في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

الغرفة التجارية: 40 % زيادة في أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

أسعار الكتب الخارجية 2024، كتاب أولى ابتدائي بـ180 جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس غرفة الطباعة والتغليف الصناعات طباعة الكتب المدرسية الكتب الخارجية

مواد متعلقة

غرفة الطباعة والتغليف تدعو للاشتراك في مسابقة StarPack قبل 15 سبتمبر 2023

تصديري الطباعة والتغليف: 12 شركة بالقطاع استفادت من الدورة الثانية لبرنامج ازدهار

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

هل ينحج رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعلن شروطا جديدة للقبول بالكليات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية